Nasuni nomme Pete Agresta au poste de directeur des revenus

Le leader des services de données de fichiers accueille un ancien cadre commercial de Pure Storage pour la prochaine étape de sa croissance

BOSTON, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation , l'un des principaux fournisseurs de services de données de fichiers, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction avec la nomination de Pete Agresta au poste de directeur des revenus. Dans le cadre de ses fonctions, M. Agresta supervisera l'organisation commerciale mondiale de Nasuni ainsi que les alliances stratégiques et les programmes de distribution afin d'étendre et de développer les activités génératrices de revenus de la société.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la direction de ventes de haut niveau dans des domaines tels que la sécurité des données, la gestion des données et la transformation des infrastructures, M. Agresta a rejoint Nasuni après avoir travaillé chez Pure Storage, où il a occupé le poste de vice-président des ventes aux entreprises. Chez Pure, il a mis en place une équipe de vente aux entreprises qui a plus que doublé les revenus de l'unité pour atteindre plus d'un milliard de dollars en quatre ans.

« Pete a une connaissance approfondie de l'industrie de la gestion des données et de la sécurité et a réussi à mettre en place des organismes de vente et de partenariat performants dans le monde entier, a déclaré David Grant, président de Nasuni. Nasuni a déjà atteint une croissance phénoménale, dépassant les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents en 2022, alors que les entreprises remplacent leurs anciens systèmes matériels de stockage de fichiers et de protection des données par une solution native du cloud. C'est le moment idéal pour faire appel à quelqu'un comme Pete pour nous mener vers notre prochaine étape financière majeure. »

Avant de rejoindre Pure, M. Agresta a occupé le poste de directeur des revenus au sein de la société de services de cybersécurité LookingGlass Cyber Solutions, et a occupé des rôles commerciaux importants chez Skyport Systems, Cisco Systems et AllianceBernstein.

« Nasuni dispose d'une équipe impressionnante et d'une culture de l'innovation qui ont permis de développer une plateforme de données de fichiers native du cloud comme il n'en existe aucune autre sur le marché, comme le prouvent leurs résultats commerciaux, a indiqué M. Agresta. Chez Pure, j'ai constaté la nécessité d'une nouvelle approche du stockage et de la protection des données de fichiers, et les clients recherchaient des services cloud. Les acteurs traditionnels du stockage comme NetApp et Dell sont incapables de répondre aux demandes du marché. Nasuni dispose d'un produit éprouvé déjà utilisé par les plus grandes entreprises du monde et dont la valeur ajoutée est parfaitement claire. Je suis ravi de rejoindre Nasuni et de contribuer à sa prochaine phase de croissance. »

La plateforme de services de données de fichiers Nasuni permet aux entreprises de remplacer leurs anciennes infrastructures de stockage de fichiers et de protection des données par un ensemble de services de données de fichiers qui simplifient les infrastructures globales, assurent la continuité des activités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, optimisent la productivité et fournissent des informations commerciales. Les utilisateurs peuvent également choisir n'importe quel fournisseur de cloud et même les combiner dans une stratégie multicloud, notamment Microsoft Azure, AWS et Google Cloud.

En 2022, Nasuni a ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment la protection contre les ransomwares et les services complémentaires Nasuni Access Anywhere , pour répondre à la demande du marché en matière de sécurité des données et de travail hybride. Vous trouverez plus d'informations sur Nasuni et les améliorations apportées à la plateforme de services de données de fichiers Nasuni ici .

À propos de Nasuni

Nasuni Corporation est une société de services de fichiers de données de premier plan qui aide les entreprises à créer un cloud de fichiers de données sécurisé pour la transformation numérique, la croissance mondiale et l'information. La Nasuni File Data Platform est une suite de services cloud-native qui simplifie l'infrastructure et améliore la protection des fichiers de données, et garantit un accès rapide aux fichiers à l'échelle mondiale et à moindre coût. En consolidant les fichiers de données dans un stockage basé sur le cloud facilement extensible à partir d'Azure, d'AWS, de Google Cloud et d'autres, Nasuni devient le remplaçant cloud-native des infrastructures traditionnelles de stockage en réseau (NAS) et de serveurs de fichiers, ainsi que des technologies complexes de sauvegarde de fichiers, de reprise après sinistre, d'accès à distance et de synchronisation de fichiers. Les organisations du monde entier comptent sur Nasuni pour accéder et partager facilement des fichiers de données depuis le bureau, la maison ou en déplacement. Les secteurs desservis par Nasuni comprennent la fabrication, la construction, les services créatifs, la technologie, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation, le pétrole et le gaz, les services financiers et les organismes du secteur public. Le siège social de Nasuni est basé à Boston, Massachusetts, aux États-Unis, offrant des services dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nasuni.com .

Liens vers les réseaux sociaux

Twitter : http://www.twitter.com/nasuni

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nasuni

Blog : http://www.nasuni.com/blog

Contacts pour les médias :

Amérique du Nord

JaeMi Pennington

Metis Communications

Téléphone : +1 617-236-0500 ; ext 26

E-mail : [email protected]

Europe

Maria Loupa

Waters Agency

Téléphone : +44 (0)7591 004 738

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo_2015_High_Resolution_Logo_Logo.jpg

SOURCE Nasuni