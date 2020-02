Natixis CEO Interview - Résultats annuels 2019 (video)

PARIS, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Natixis, la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de paiements du Groupe BPCE, publie ses résultats annuels pour l'année 2019. Le Directeur général François Riahi commente les résultats et les perspectives.

https://www.eurobusinessmedia.com/fr/video/natixis-resultats-annuels-2019?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,4 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A+ / Moody's : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires et y compris les résultats de l'exercice, nets de dividendes provisionnés (sur la base d'un taux de distribution de 60%).

Chiffres au 30 septembre 2019.

