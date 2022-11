NESPRESSO RÉUNIT GEORGE CLOONEY ET JEAN DUJARDIN À L'ÉCRAN POUR UNE NOUVELLE CAMPAGNE

Pour ce nouveau film publicitaire, les deux acolytes donnent la réplique à Camille Cottin et montrent, une fois de plus, jusqu'où ils sont prêts à aller pour le goût inoubliable d'un café Nespresso.

VEVEY, Suisse, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Huit ans après leur première collaboration, George Clooney et Jean Dujardin se retrouvent dans la suite du spot télévisé de Nespresso, « How far would you go for Nespresso? » (Jusqu'où iriez-vous pour un café Nespresso ?). Le duo incontournable, confronté à de nouvelles péripéties, est rejoint par la talentueuse Camille Cottin, qui fait ses débuts chez Nespresso aux côtés de son ami Jean Dujardin. Dans ce film publicitaire, où divertissement rime avec humour, les trois stars du cinéma sont réunies autour d'un but ultime : déguster un café Nespresso, répondant ainsi à la question centrale « Jusqu'où iriez-vous pour le goût inoubliable d'un café Nespresso ? »

Jean Dujardin, Camille Cottin and George Clooney George Clooney and Jean Dujardin battle for a Nespresso capsule George Clooney enjoying a Nespresso coffee George Clooney enjoying a Nespresso coffee

Avec un lancement prévu le 15 novembre dans plus de 20 pays d'Europe, cette nouvelle campagne revisite le spot publicitaire iconique de 2014. Dans ce nouveau film, George Clooney propose une tasse de café Nespresso à Jean Dujardin, avant de réaliser qu'il ne lui reste qu'une seule capsule. Dans une vidéo rythmée, on retrouve un George Clooney facétieux et inventif qui parvient à se jouer de l'acteur français en récupérant la capsule, avant qu'elle ne lui échappe par la fenêtre pour rejoindre le balcon de Camille Cottin. Le duo historique se retrouve alors contraint de faire équipe afin de pouvoir la récupérer. Un rebondissement final se produit lorsque Camille Cottin entreprend à son tour de récupérer la tasse de café Nespresso fraîchement préparée que lui a malheureusement subtilisée George Clooney. Qui finira par l'emporter ?

Regardez la vidéo pour le découvrir

Léger spoiler : à la fin, Camille Cottin rappelle à George Clooney de bien recycler sa capsule en aluminium, un geste qui fait partie des engagements de Nespresso afin d'offrir un café d'exception au goût inoubliable, toujours produit de façon plus responsable.

George Clooney déclare à propos de cette nouvelle campagne : « Nous avons passé un excellent moment à tourner cette suite. C'est toujours un plaisir de retrouver Jean, et la touche d'élégance apportée par la brillante Camille a contribué à la parfaite alchimie sur ce tournage. Le goût du café et les engagements en matière de développement durable de Nespresso étant le cœur de ce film publicitaire, c'est tout naturellement que j'ai accepté de participer à cette nouvelle campagne avec ma famille Nespresso. »

Jean Dujardin ajoute : « J'ai adoré retrouver George à l'écran pour poursuivre notre rivalité bon enfant, mais cette fois-ci, avec la merveilleuse Camille Cottin pour nous surveiller. C'était un tournage très dynamique où se sont succédé des moments de rire, devant et derrière la caméra. Le tout, accompagné de délicieux café que nous avons pu déguster entre amis. Que demander de plus ? »

À propos de ses débuts avec Nespresso, Camille Cottin déclare : « En tant que femme française et amatrice de café, je suis évidemment très fan de la marque Nespresso. C'était un véritable honneur de rejoindre George Clooney et Jean Dujardin dans le cadre de cette publicité. D'autant plus que c'est moi qui prends le dessus dans le scénario, tout en rappelant l'importance de recycler ses capsules en aluminium ! »

Le goût d'un café d'exception et des solutions pour recycler

Nespresso promet un café d'exception à chaque tasse, grâce à la qualité incomparable de ses grains de café, ses techniques de torréfaction, ses machines innovantes ou ses capsules en aluminium, conçues pour préserver toute la fraîcheur de la mouture.

Nespresso ne cesse d'innover afin de faciliter le plus possible le recyclage de ses capsules de café fabriquées à partir d'aluminium, un matériau qui préserve plus longtemps la fraîcheur et les arômes du café. Celui-ci présente en outre l'avantage d'être recyclable et d'être l'un des matériaux les mieux recyclés dans le monde lorsqu'il est trié.

« C'est un plaisir de confronter le pétillant duo formé par George Clooney et Jean Dujardin au talent de Camille Cottin dans cette campagne abordant deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur : le goût d'un café d'exception et les engagements durables pour y parvenir. », confie Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer chez Nespresso. « Le café Nespresso contribue notamment à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Son goût inoubliable découle d'une fabrication plus responsable, et nous voulions que notre engagement continu envers nos clients se révèle avec authenticité dans ce spot. Nos ambassadeurs partagent également notre vision, et cela est clairement reflété tout au long de cette campagne. »

La nouvelle campagne Unforgettable Taste (Un goût inoubliable) de Nespresso, réunissant George Clooney, Jean Dujardin et Camille Cottin sera lancée le 15 novembre 2022 en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie et en Suisse.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné haut de gamme. L'entreprise travaille avec plus de 140 000 agriculteurs dans 18 pays dans le cadre de son programme AAA pour une Qualité Durable™ afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles durables dans les fermes et leur écosystème. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, ce programme permet d'accroître le rendement et la qualité des récoltes afin de s'assurer d'un approvisionnement durable en café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des caféiculteurs et de leurs communautés.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™, rejoignant ainsi un mouvement international de 4900 entreprises engagées qui répondent aux normes B Corp élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présent dans 81 pays et compte plus de 13 000 collaborateurs. En 2021, l'entreprise gérait un réseau mondial de 802 boutiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nestle-nespresso.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944167/Nespresso_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944160/Nespresso_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944164/Nespresso_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944165/Nespresso_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1945214/Nespresso_Logo.jpg

SOURCE Nestlé Nespresso SA