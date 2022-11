NextNav annonce l'acquisition de Nestwave

Le logiciel de pointe de Nestwave optimisera l'utilisation du spectre 900 MHz de NextNav dans tout le pays

Diminue les coûts de déploiement de TerraPoiNT de NextNav d'environ 75 %

Accélère le déploiement du système TerraPoiNT de NextNav pour fournir un système GPS de secours et une capacité résiliente de positionnement, de navigation et de synchronisation aux États-Unis et dans le monde entier.

NextNav tiendra une conférence téléphonique préenregistrée à 8h30 ET

MCLEAN, Virginie, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- NextNav Inc. (NASDAQ: NN) (« NextNav » ou la « Société »), un leader dans le domaine du GPS de nouvelle génération et de la géolocalisation 3D, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis Nestwave SAS (« Nestwave »), un leader mondial privé dans le domaine de la géolocalisation à faible puissance, pour une valeur d'entreprise de 18 millions de dollars avec une valeur de contrepartie brute de 19,3 millions de dollars, composée de 4,3 millions de dollars en espèces et de 15 millions de dollars en actions ordinaires NextNav. La transaction a été clôturée le 31 octobre 2022.

Basée à Neuilly-sur-Seine, en France, Nestwave fournit des solutions de géolocalisation avancées aux fournisseurs de modems et de processeurs de signaux numériques de l'Internet des objets (« IdO ») et aux utilisateurs finaux de l'IdO. La combinaison de la technologie de NextNav avec les capacités LTE/5G de Nestwave permettra à NextNav de combiner intelligemment les signaux des réseaux terrestres LTE/5G existants avec son propre système TerraPoiNT hautement synchronisé pour fournir des capacités de position, de navigation et de synchronisation (« PNT ») 3D résilientes à l'échelle quasi nationale, ce qui contribuera à réduire considérablement les coûts de déploiement. La société prévoit de réduire ses coûts de déploiement d'environ 75 %, soit plus de 250 millions de dollars, ainsi qu'une réduction proportionnelle des coûts d'exploitation du réseau associés, ce qui lui permettra de servir plus rapidement les marchés cruciaux de la synchronisation des infrastructures critiques, de l'aviation, de l'automobile, de l'IdO et d'autres applications de marché de masse.

« L'acquisition de Nestwave présente une opportunité unique pour NextNav d'optimiser davantage l'utilisation de sa bande passante spectrale existante, tout en contribuant à une diminution drastique des futures dépenses d'investissement et d'exploitation de notre système TerraPoiNT », a déclaré Ganesh Pattabiraman, cofondateur et PDG de NextNav. « En tirant parti de la technologie unique de Nestwave et de la forme d'onde LTE/5G ambiante, NextNav peut gagner une efficacité spectrale significative, accélérer la disponibilité de PNT résilients et libérer la capacité du spectre sous-jacent pour des services de données supplémentaires. Une forme d'onde LTE/5G permet également une pénétration plus large des applications et de la technologie de NextNav dans l'écosystème des combinés et des appareils pour tous ses produits et marchés cibles. »

M. Pattabiraman, a ajouté : « Nestwave apporte non seulement une présence physique en Europe, mais aussi une équipe de professionnels qui ont établi de solides relations avec les représentants de l'Union européenne, ce qui sera bénéfique alors que nous poursuivons nos conversations actives avec les responsables gouvernementaux aux États-Unis, en Europe et dans le monde sur la résilience GPS/GNSS. La transaction ne devrait pas augmenter de manière significative la consommation de trésorerie opérationnelle de la société, et la réduction des besoins en capitaux nous permettra de développer rapidement nos capacités de résilience GPS sur les marchés américain et mondial, plus tôt que prévu. »

Avantages stratégiques de la transaction

I. Efficacité spectrale significative : Les technologies LTE/5G uniques de Nestwave permettront à NextNav d'optimiser davantage l'utilisation de son actif de spectre 900 MHz (2,4 milliards de MHz-Pops à l'échelle nationale) pour les services existants et nouveaux.

II. Réduction des coûts futurs de déploiement CapEx et des coûts OpEx du réseau : L'exploitation des signaux des réseaux terrestres LTE/5G existants contribuera à une diminution spectaculaire des coûts de déploiement des dépenses d'investissement prévues par TerraPoiNT, d'environ 75 %, soit plus de 250 millions de dollars, ainsi qu'à une réduction proportionnelle des coûts d'exploitation du réseau associés.

III. Accélère la disponibilité de la capacité PNT résiliente à l'échelle nationale et mondiale : L'exploitation de l'infrastructure existante et la combinaison avec le système TerraPoiNT de NextNav accélèrent le déploiement d'une capacité PNT résiliente à l'échelle quasi nationale et mondiale, ainsi qu'un meilleur accès aux combinés et appareils LTE/5G, notamment par le biais d'une mise à niveau logicielle.

IV. Amélioration de la présence sur les marchés européens : Les opérations et les relations de Nestwave en France permettent à NextNav de renforcer sa présence sur le marché européen.

Organisation et leadership

Après la clôture, Nestwave adoptera le nom de NextNav et sera intégré dans les efforts d'ingénierie et de technologie existants de TerraPoiNT, tous les employés de Nestwave restant dans la société. Le PDG de Nestwave, Ambroise Popper, continuera à occuper le poste de vice-président et directeur général en France et deviendra membre de l'équipe de direction de NextNav, tandis que le directeur technique et fondateur de Nestwave, Rabih Chrabieh, occupera le poste de vice-président de l'ingénierie.

« L'équipe de Nestwave et moi-même sommes ravis de rejoindre NextNav pour soutenir la mise en place de la prochaine génération de solutions de géolocalisation GPS et 3D », a indiqué Ambroise Popper, PDG de Nestwave. « Nestwave a investi des ressources importantes pour faire progresser notre approche unique du positionnement IoT et en fusionnant avec NextNav, nous sommes en mesure de capturer les synergies évidentes des technologies des deux sociétés. L'accès de NextNav aux États-Unis et à d'autres marchés internationaux complète notre présence en Europe et permettra à la société combinée d'accélérer notre vision commune de la création de la prochaine génération de GPS. »

Conditions de la transaction

NextNav a acquis Nestwave pour une valeur d'entreprise de 18 millions de dollars et une valeur brute de 19,3 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars en espèces et 15 millions de dollars en actions ordinaires de NextNav. La transaction a entraîné l'émission de 4 millions d'actions ordinaires de NextNav à la clôture, et jusqu'à 1,1 million d'actions ordinaires à l'exercice de certaines options des employés de Nestwave. Toutes ces actions sont soumises à une clause de blocage expirant au premier anniversaire de la clôture de la transaction.

La transaction a été officiellement clôturée le 31 octobre 2022.

Informations concernant la conférence téléphonique et la webdiffusion :

NextNav a publié une conférence téléphonique préenregistrée ce matin pour discuter de l'annonce. La webdiffusion de la conférence téléphonique est accessible dans la section des relations avec les investisseurs du site Web de la société à l'adresse https://ir.nextnav.com .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « avoir l'intention », « chercher », « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre », « estimer », « planifier », « prospecter » et « projeter » et d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futures ou qui ne sont pas des déclarations sur des questions historiques. Ces déclarations, qui comportent des risques et des incertitudes, se rapportent à des analyses et autres informations basées sur des prévisions de résultats futurs et des estimations de montants non encore déterminables et peuvent également concerner les perspectives, développements et stratégies commerciales futurs de NextNav. En particulier, ces déclarations prospectives comprennent des déclarations sur la position de NextNav pour stimuler la croissance de son activité de géolocalisation 3D et l'expansion de sa plateforme GPS de nouvelle génération, les plans d'affaires, les objectifs, les attentes et les intentions de NextNav, les partenariats de NextNav et leur succès potentiel et les stratégies commerciales estimées et futures de NextNav, sa position concurrentielle, son environnement industriel et ses opportunités de croissance potentielles. Ces déclarations sont basées sur les attentes et croyances actuelles de la direction de NextNav, ainsi que sur un certain nombre d'hypothèses concernant des événements futurs.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs importants, dont beaucoup sont hors du contrôle de NextNav, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats discutés dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs importants incluent, mais ne sont pas limités à : (1) la capacité de NextNav à continuer à gagner du terrain sur les marchés clés et avec des plateformes et des partenaires notables, tant aux États-Unis qu'à l'échelle internationale ;(2) la capacité de NextNav à croître et à gérer la croissance de manière rentable, à maintenir les relations avec les partenaires, les clients et les fournisseurs, y compris en ce qui concerne la solution Pinnacle 911 de NextNav et son réseau TerraPoiNT, et la capacité à retenir sa direction et ses employés clés ; (3) la capacité de NextNav à maintenir la flexibilité de son bilan et à générer et déployer efficacement des capitaux conformément à ses stratégies commerciales ; (4) la possibilité que NextNav soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels (y compris les impacts de la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours) ; et (5) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans d'autres documents déposés par NextNav auprès de la Securities and Exchange Commission. De nouveaux risques et incertitudes apparaissent de temps à autre, et il nous est impossible de prévoir ces événements ou la manière dont ils peuvent nous affecter. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, et NextNav ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

À propos de NextNav Inc.

NextNav Inc. (Nasdaq: NN) est un leader dans le domaine du GPS de nouvelle génération, permettant un tout nouvel écosystème d'applications et de services qui reposent sur la technologie de géolocalisation verticale et résiliente. Le réseau Pinnacle de la société fournit un positionnement vertical très précis qui transforme les services de localisation, en reflétant le monde 3D qui nous entoure et en soutenant de nouvelles capacités innovantes. Le réseau TerraPoiNT de NextNav fournit des services de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) 3D précis, fiables et résilients pour soutenir les infrastructures critiques et d'autres systèmes dépendant du GPS en cas d'absence ou de défaillance de ce dernier.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://nextnav.com/ ou suivre NextNav sur Twitter ou LinkedIn .

Contacts :

NextNav :

Investisseurs :

Erica Bartsch

Sloane & Company

[email protected]

Médias :

Gillian Smith

NextNav

[email protected]

