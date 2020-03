Nippon Express donne le coup d'envoi du service de transport transfrontalier « NEX-Forwarding Gibraltar Liner » vers le Maroc, via Paris

TOKYO, 6 mars 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. a lancé le service de transport transfrontalier « NEX-Forwarding Gibraltar Liner », qui propose un fret aérien consolidé, du Japon vers les villes de Casablanca et Tanger au Maroc.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202003027514-O2-vm40NHCv)

Le service de fret « NEX-Forwarding Gibraltar Liner », qui a débuté le mardi 25 février, s'envole des aéroports japonais vers Paris et, dès que les procédures d'expédition ont été effectuées, il est transporté et livré par camion dans les sites de Nippon Express au Maroc (à Casablanca et Tanger) dans un délai allant de six à dix jours.

Nippon Express, seul transitaire japonais possédant des implantations commerciales au Maroc, prend en charge toutes les dispositions pour le transport entre Paris et le Maroc, offrant ainsi aux clients un soutien rassurant tant à l'origine qu'à la destination

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003027514/_prw_PI1fl_T20n6qnH.jpg)

Caractéristiques de service

L'utilisation d'espace sur les nombreux vols réguliers vers Paris permet une programmation plus fiable que celle offerte par les vols directs relativement peu nombreux vers le Maroc.

permet une programmation plus fiable que celle offerte par les vols directs relativement peu nombreux vers le Maroc. Les coûts de transport sont moins importants que pour le transport aérien direct existant vers le Maroc.

Du fait du nombre restreint de vols de fret directs vers le Maroc, ce pays est une destination difficile pour le fret surdimensionné ; mais les problèmes liés au transport de ce type de fret peuvent être résolus en associant l'un des nombreux vols vers Paris à l'expédition par poids lourd de Paris vers le Maroc organisé par Nippon Express.

Site Web de Nippon Express : http://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel : NIPPON EXPRESS GROUP

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Liens connexes

http://www.nipponexpress.com/



SOURCE Nippon Express Co., Ltd.