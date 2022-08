LONDRES, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- FD Technologies a annoncé la nomination d'Ashok Reddy au poste de PDG de KX, directement rattaché au PDG du groupe, Seamus Keating.

Fort d'une expérience reconnue dans la création et la croissance d'entreprises technologiques internationales, Reddy rejoint KX à un moment idéal, avec une accélération de la croissance des revenus annuels récurrents de l'entreprise et la signature d'un accord de partenariat stratégique historique avec Microsoft plus tôt cette année, positionnant KX pour une croissance supplémentaire.

Appointment of Ashok Reddy as CEO of KX

« L'opportunité de marché pour KX est considérable », a déclaré Reddy. « L'analytique en temps réel est l'un des domaines les plus passionnants de la technologie aujourd'hui, et l'opportunité pour KX est mise en évidence par le nombre croissant de nouveaux accords avec des clients dans des industries en dehors de notre base de services financiers. Je suis impatient de diriger l'entreprise, en mettant à profit mon expérience dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de croissance rapide pour créer de la valeur pour les parties prenantes. »

Reddy a plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes et l'augmentation du chiffre d'affaires pour des entreprises du Fortune 500. Il a passé dix ans chez IBM, où il a dirigé la livraison de bout en bout de produits et de plateformes d'entreprise pour un portefeuille diversifié de clients internationaux. Au cours de son mandat, il a plus que doublé les revenus et créé une catégorie de développement de logiciels et d'opérations informatiques qui a dépassé les 350 millions de dollars de nouveaux revenus.

Chez CA Technologies, Reddy a assuré la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité, en se concentrant sur les plus grands clients internationaux des services financiers et sur les lignes de produits de développement de logiciels et d'opérations informatiques basées sur le cloud et sur l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques. Dans le cadre d'un poste similaire au sein de l'entreprise de semi-conducteurs Broadcom, Reddy a créé la première division de logiciels d'entreprise de l'entreprise et a élaboré et mis en œuvre un nouveau modèle commercial qui a stimulé la croissance et plus que triplé les marges nettes en moins d'un an. Plus récemment, Reddy a été le PDG de Digital.AI, qui a enregistré une croissance rapide de ses revenus et s'est imposé comme le leader du développement de logiciels basés sur l'IA et de la gestion de la chaîne de valeur des opérations informatiques.

Seamus Keating, PDG de FD Technologies, a déclaré à propos de cette nomination : « Nous sommes ravis qu'Ashok se joigne à nous à titre de PDG de KX. Ses antécédents de réussite dans le domaine des logiciels d'entreprise, en conduisant des stratégies de produits et commerciales, sont un ajustement parfait tandis que nous cherchons à accélérer notre croissance après une année de transformation pour l'entreprise. »

À propos de FD Technologies

FD Technologies est un groupe d'entreprises axées sur les données qui exploitent la valeur de l'intuition, du recul et de la prévision pour faire progresser les organisations. Le groupe comprend KX, la technologie de pointe pour l'intelligence continue en temps réel, First Derivative, qui fournit des services technologiques sur les marchés des capitaux, et MRP, la seule solution prédictive de marketing basé sur les comptes pour les entreprises. FD Technologies opère depuis 14 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fdtechnologies.com et sur www.kx.com





CONTACT :

Kristin Davie,

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1872855/CEO_KX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866445/KX_Logo.jpg

SOURCE KX