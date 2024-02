NordVPN Élu Produit de l'Année 2024 en France

LONDRES, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- NordVPN , entreprise de cybersécurité, est fière d'annoncer VPN Essentiel a été élu Produit de l'Année 2024 en France. Cette distinction souligne la confiance des utilisateurs français envers NordVPN et la qualité exceptionnelle de sa solution de cybersécurité.

Le concours Élu Produit de l'Année évalue les produits par un panel de consommateurs. NordVPN avec le VPN Essentiel a ainsi rejoint le palmarès Produit de l'Année 2024 en France.

Avec des applications intuitives pour tous les appareils, des vitesses de connexion remarquables et une sécurité de pointe, NordVPN offre une expérience utilisateur incomparable, plébiscitée par des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Cette reconnaissance en tant que "Produit de l'Année 2024" renforce l'engagement de NordVPN envers l'innovation continue et la protection de la confidentialité en ligne.

À PROPOS DE NORDVPN

NordVPN est le fournisseur de services VPN le plus avancé au monde, utilisé par des millions d'internautes dans le monde. NordVPN fournit un double chiffrement VPN et Onion Over VPN et garantit la confidentialité avec zéro tracking. L'une des principales caractéristiques du produit est la fonctionnalité Protection Anti-menaces, qui bloque les sites web malveillants, les logiciels malveillants, les traqueurs et les publicités. NordVPN est très simple d'utilisation, offre l'un des meilleurs prix du marché, et dispose de plus de 5 000 serveurs dans 60 pays du monde entier. Pour plus d'informations : nordvpn.com/fr

