Nothing lève 50 millions de dollars supplémentaires et annonce sa collaboration avec Qualcomm Technologies pour alimenter son écosystème technologique

« Le lancement réussi de notre premier produit, ear (1), a prouvé qu'une nouvelle marque pouvait émerger et bouleverser le statu quo actuel. Les utilisateurs méritent de meilleurs produits, plus simples à utiliser, plus accessibles mais aussi plus esthétiques », a déclaré Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing. « Une connectivité sans faille est essentielle pour concrétiser notre vision d'un avenir sans barrières entre les personnes et la technologie. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Qualcomm Technologies et de nos investisseurs stratégiques afin d'atteindre la prochaine phase de croissance de Nothing. »

« Nous sommes ravis d'aider Nothing à donner vie à son écosystème de produits technologiques très attendu », a déclaré Enrico Salvatori, vice-président sénior et président de respectivement Qualcomm Europe/MEA et Qualcomm Europe, Inc. « En associant la puissance et l'efficacité des plateformes mobiles Snapdragon à la connectivité 5G au sein de nombreuses catégories d'appareils, nous favorisons le développement de produits innovants destinés à profiter aux consommateurs et à leur offrir des expériences plus riches et plus immersives. »

Nothing a lancé ear (1) en août 2021 et a vendu plus de 100 000 unités en seulement deux mois. Les écouteurs totalement sans fil associent une conception raffinée à une ingénierie précise et une annulation active du bruit pour une expérience sonore pure. Il s'agit du premier appareil de la gamme de produits technologiques connectés de la marque.

À propos de Nothing

Nothing est une entreprise londonienne de technologie grand public qui construit un monde sans barrières entre les personnes et la technologie. Avec son premier produit à succès, ear (1), lancé en août 2021, Nothing s'engage à créer des produits connectés dont l'utilisation est intuitive et qui améliorent la vie des personnes sans pour autant la compliquer.



Nothing est une société privée soutenue par GV (anciennement Google Ventures) et d'autres investisseurs privés, dont Tony Fadell (directeur de Future Shape et inventeur de l'iPod), Casey Neistat (personnalité YouTube co-fondateur de Beme), Kevin Lin (co-fondateur de Twitch) et Steve Huffman (co-fondateur et PDG de Reddit).



