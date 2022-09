Nouveau Drag, Nouveau Halo ! Lancement des nouveaux produits VOOPOO DRAG

SHENZHEN, Chine, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 9 septembre, VOOPOO a dévoilé deux nouveaux produits de la série DRAG, DRAG H80S et DRAG E60. En tant que produits de la série vedette, depuis que VOOPOO a publié l'aperçu du produit, il a reçu une grande attention de la part des fans mondiaux de DRAG. Par rapport aux produits VOOPOO précédents de la série DRAG, tels que les produits les plus populaires DRAG X et DRAG S, DRAG H80S et DRAG E60 sont plus simplifiés dans la conception et l'expérience de vapotage.

Conception intégrée, appareil professionnel facile à utiliser

VOOPOO DRAG H80 VOOPOO DRAG E60

De l'apparence compacte, l'engrenage rotatif de réglage de l'air, le trou de remplissage d'huile et le couvercle de batterie magnétique sont tous intégrés dans le corps de deux nouveaux produits, qui sont plus tactiles et confortables à prendre en main. DRAG H80S est le DRAG le plus compact de tous les temps. La conception intégrée rend le DRAG H80S 15 % plus petit. DRAG E60, avec une forme mini spéciale et une monocoque profilée en cuir et métal.

La nacelle de DRAG H80S et DRAG E60 équipée d'un débit d'air réglable, il suffit de tourner la nacelle pour régler le débit d'air avec des entrées d'air asymétriques. En outre, à la différence de DRAG S et DRAG X, il n'est pas nécessaire de retirer la capsule ou d'appuyer sur le bouchon en silicone, il suffit de dévisser le couvercle de l'embout buccal et de remplir l'e-liquide à partir du trou de remplissage d'huile.

Nouveau mode d'alimentation et grande capacité, durable et économique

Équipé d'une grande batterie intégrée de 2 550 mAh, DRAG E60 répond aux besoins du vapotage de longue durée. DRAG H80S est compatible avec une seule batterie externe 18650.

Les deux produits disposent du mode ECO innovant. Il vous offre une expérience de vapotage plus durable. L'activation du mode ECO agrandit 10 % de bouffées de vapotage en plus, ce qui répond aux besoins en cas de capacité de batterie faible.

Lorsque la capacité de la batterie est à 40 %, l'interface indiquera le bouton Mode ECO. Et vous pouvez choisir d'entrer ou non.

Innovations multiples, vapeur améliorée et saveur améliorée

DRAG H80S et DRAG E60 sont conçus à l'origine avec des voies respiratoires avec une structure de bassin, qui recueille un flux d'air lisse et doux. Le bassin contient également le condensat pour un nettoyage plus facile.

La nouvelle bobine PnP a été ingénieusement améliorée dans la conception de la structure, dans laquelle le Dual in One Tech fixe la montée en température et atomise efficacement chaque e-liquide et réalise un nuage riche et un goût fin. Pendant ce temps, il améliore l'efficacité de l'atomisation en consommant moins de e-liquide.

DRAG H80S et DRAG E60 renouvellent votre impression sur la série DRAG au premier regard et rafraîchissent l'expérience de vapotage !

AVERTISSEMENT : Ce produit peut être utilisé avec des produits e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est un produit chimique addictif.

À propos de VOOPOO

VOOPOO a été créé en 2017 et a rapidement augmenté grâce aux produits DRAG, qui ont été largement acclamés dans le monde entier en peu de temps. En tant qu'entreprise de haute technologie avec R&D, conception, fabrication et image de marque, VOOPOO propose quatre grandes séries de produits — ARGUS, DRAG, VINCI et V. Actuellement, VOOPOO est présent dans plus de 70 pays en Amérique du Nord, Europe et Asie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895943/VOOPOO_DRAG_H80.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895944/VOOPOO_DRAG_E60.jpg

SOURCE VOOPOO