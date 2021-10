Nouveau Projecteur 4k Courte Focale Xgimi : Votre Prochain Téléviseur N'en Sera Pas Un

Le XGIMI Aura n'offre pas seulement un design élégant et une construction sérieuse autour de de matériaux de qualité. L'Aura est surtout capable de projeter des vidéos en 4K et HDR10 jusqu'à 150 pouces tout en ajoutant des fonctionnalités performantes de traitement de l'image. Le projecteur Aura délivre une luminosité de 2400 lumens ANSI, les blancs sont purs, les noirs plus sombres et les couleurs plus riches et éclatantes. Grâce à l'impressionnante technologie de projection ultra courte de l'Aura, il suffit de placer le projecteur à un peu plus de 20 cm de l'écran pour obtenir un affichage complet de 100 pouces, une taille que la plupart des téléviseurs ne pourront jamais atteindre. Ce niveau d'immersion est pratiquement magique.

Principales caractéristiques à retenir :

Impressionnante technologie à ultra courte focale qui ne nécessite que 20 cm de recul pour afficher une image de 100 pouces.

Résolutions 4K et HDR10

et HDR10 Connexion Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz pour streamer depuis Internet

Quatre haut-parleurs (2 tweeters and 2 woofers) Harman Kardon pour un total de 60 Watts RMS

pour un total de 60 Watts RMS Compatible Dolby Digital et Dolby Digital Plus

Interface utilisateur Android TV pour un accès instantané aux services de streaming intégrés.

Trois ports HDMI et trois ports USB pour connecter n'importe quel appareil facilement

Correction du trapèze et de la mise au point en huit points pour faciliter plus que jamais la configuration et le fonctionnement.

Réellement multimédia

L'Aura n'est pas seulement capable de diffuser des images en 4K. Grâce à ses quatres haut-parleurs Harman Kardon de 60 Watts, il devient un véritable Home Cinéma Dolby Audio et DTS. Les moindres détails sont présents et le son remplit la pièce avec force. Mieux encore, les haut-parleurs sont si performants que l'Aura peut également faire office d'enceinte Bluetooth ou une barre de son lorsqu'il n'est pas utilisé pour regarder du contenu.

Si l'Aura est vraiment la solution tout-en-un pour toutes sortes de divertissements, il brille aussi par sa facilité d'utilisation. L'Aura est doté de la technologie de démarrage rapide de XGIMI, peut être configuré en quelques secondes et dispose d'une interface utilisateur intuitive. Les images seront toujours claires et nettes grâce à la technologie de correction de la distorsion trapézoïdale en huit points de XGIMI. C'est une véritable expérience plug and play. La combinaison de ces caractéristiques fait de l'Aura un projecteur idéal pour toute la famille, sans souci, et qui va enfin détrôner les téléviseurs en tant que pièce maîtresse du divertissement domestique le plus immersif.

" Le XGIMI Aura a été créé pour l'environnement domestique avec un design qui se fond naturellement dans n'importe quel décor ", a déclaré Tex Yang, vice-président des ventes mondiales chez XGIMI corporate. " Nous assistons à l'évolution de la technologie, qui a déjà eu un impact sur tous les autres domaines de notre vie, vers le divertissement à domicile. Avec le XGIMI Aura, votre prochain téléviseur n'est pas un téléviseur ".

Le projecteur laser XGIMI Aura 4K est disponible au prix public conseillé de 2 499 euros. Pour plus d'informations, visitez le site web de XGIMI, ou connectez-vous avec eux sur facebook.

A propos de XGIMI

Avec la confiance de plus de 1,5 million d'utilisateurs dans le monde, XGIMI conçoit et fabrique des projecteurs intelligents et des téléviseurs laser de haute performance en collaboration avec des partenaires prestigieux comme Harman Kardon, Google, Texas Instruments et Baidu. XGIMI réimagine les vidéoprojecteurs domestiques en apportant la meilleure expérience utilisateur grâce à la performance et à l'intuitivité. Développés pour s'adapter à tous les styles d'intérieur et de décoration, les vidéoprojecteurs XGIMI sont designs et élégants, ne nécessitent aucune installation. Ils adaptent intelligemment la taille de l'écran, l'emplacement et la luminosité à l'environnement. Compacts mais performants, ces vidéoprojecteurs peuvent créer une expérience de home cinéma immersive et exceptionnelle. Ces dernières années, XGIMI a remporté 38 récompenses internationales telles que le CES Best Innovation, l'iF Design Award, le Red Dot Design Award et le Good Design Award.

Website : https://www.xgimi.com

