Novade lance un écosystème digital unique pour le secteur de la construction

Le système d'intégration connecte les données terrain à tous les documents du projet : formulaires, plans, observations et problèmes sur le terrain, jusqu'à la gestion des accès sur site avec imagerie thermique. En connectant la plateforme Novade aux logiciels existants, les équipes terrain évitent la double saisie, la perte d'information. Elles peuvent ainsi exploiter au maximum toutes les données du chantier afin d'accroître l'efficacité et la productivité.

Novade Connect est disponible dès aujourd'hui pour tous les abonnés de la plateforme. L'entreprise prévoit d'annoncer prochainement de nouvelles intégrations avec des logiciels de l'industrie et souhaite accueillir tout partenaire ou innovateur intéressé. Vous trouverez plus d'informations sur Novade Connect à l'adresse https://www.novade.net/fr/novade-connect-fr/.

À propos de Novade

Figurant parmi les leaders du marché, Novade propose un logiciel de chantier unique dédié au secteur du bâtiment et des infrastructures. Les procédures sur site, y compris la qualité, la sécurité, le suivi d'avancement, la gestion du personnel et la maintenance, sont numérisés et automatisés à l'aide d'une application mobile. Les données recueillies fournissent des informations permettant de rationaliser les opérations et d'augmenter la productivité. Les entreprises générales, promoteurs immobiliers, propriétaires et exploitants à travers le monde entier font confiance à Novade pour piloter leur transformation digitale. Fondée en 2014, Novade compte aujourd'hui 3 bureaux à Paris, Londres et Singapour et est déployé dans plus de 24 pays.

Se connecter avec Novade

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.novade.net/fr/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/novade-solutions

Facebook : www.facebook.com/novadesolutions

YouTube : www.youtube.com/novade

Twitter : www.twitter.com/novadegroup

Instagram : www.instagram.com/novadesolutions

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1512613/Novade_Connect.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1512403/Novade_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.novade.net



SOURCE Novade Solutions