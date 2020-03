Novasep crée une nouvelle Business Unit, Biopharma Solutions, présidée par Cédric Volanti

La nouvelle Business Unit Biopharma Solutions est créée pour soutenir la stratégie de croissance de Novasep, Rise-2, et englobe toutes les activités de Novasep en Belgique. Cédric Volanti a rejoint Novasep afin de diriger cette nouvelle Business Unit et sera membre du comité exécutif de Novasep.

LYON, France, 3 mars 2020 /PRNewswire/ -- Novasep, fournisseur de premier plan de services et de technologies pour l'industrie des sciences de la vie, présente la nouvelle Business Unit Biopharma Solutions, dirigée par Cédric Volanti.

Au cours des dernières années, et en particulier avec la construction des nouvelles unités de bioproduction Senrise-IV et Senefill, les sites de Gosselies et Seneffe (Belgique) ont connu un développement sans précédent ainsi qu'un changement culturel afin de s'adapter à cette évolution vers une fabrication à l'échelle industrielle. Il s'agit là d'une réponse aux demandes croissantes du marché biopharmaceutique, en particulier dans les segments de la thérapie génique et des vecteurs viraux.

Dans ce contexte, Novasep a créé une nouvelle Business Unit, Biopharma Solutions, qui englobe l'ensemble des activités de Novasep Belgique et est dirigée par Cédric Volanti, en tant que président de Biopharma Solutions. Initialement formé à l'université de Liège, Cédric Volanti rejoint Novasep après avoir occupé divers postes opérationnels et de direction chez SGS, PharmaCell (qui fait désormais partie de Lonza), Eurogentec, Pyxis Consulting. Son dernier poste était celui de directeur des opérations pour Delphi Genetics.

« Je suis ravi d'accueillir Cédric au sein de l'équipe de direction de Novasep. Notre forte croissance sur les marchés biopharmaceutiques permettra à Novasep de poursuivre son engagement dans le plan stratégique Rise-2 visant à doubler la rentabilité de la société d'ici 2023 », a commenté Michel Spagnol, Président-Directeur Général de Novasep. « Son soutien sera également fondamental en ce qui concerne les défis de recrutement et l'expansion des équipes. »

« Je suis ravi de rejoindre Novasep dans cette période de croissance, en particulier pour soutenir le solide développement des thérapies innovantes », a déclaré Cédric Volanti. « Nos activités en Belgique répondent à la forte demande du marché et je suis fier de faire partie de ce projet. »

