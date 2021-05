Nowi et Murata concluent un partenariat stratégique pour développer des plates-formes LoRa autonomes en énergie

L'objectif de cette collaboration est de mettre sur le marché des plates-formes et des conceptions de référence qui s'appuient sur les modules LoRa ( Long Range ) ultra-petits et à très faible consommation d'énergie de Murata, alimentés par le PMIC de récupération d'énergie extrêmement compact et efficace de Nowi.

La plate-forme modulaire compacte de 60 x 65 mm est conçue dans le but d'optimiser la souplesse de développement pour les utilisateurs finaux. Elle offre une connectivité LoRa en intégrant les modules 1SJ ou ABZ de Murata et en envoyant les données issues du capteur externe connecté à la prise spécifique sur la carte. Combinée au PMIC NH2 de récupération d'énergie ultra-compact de Nowi, la plate-forme permet le développement simple et rapide de produits connectés LoRa autonomes en énergie et à faible coût.

Koichi Sorada, Product Manager pour les modules de connectivité IoT à Murata, déclare: «La minuscule technologie de récupération d'énergie de Nowi et sa fonction MPPT hautement efficace sont certainement le choix durable parfait pour alimenter notre plus petit modem LoRa au monde. Notre partenariat encouragera grandement les clients à développer rapidement des solutions LoRa compactes et écoénergétiques de type «Plug and Forget». »

Le module de type 1SJ est une solution de modem LoRaWAN® autonome ou, en option, pouvant être contrôlé par commande AT, qui ne mesure que 10,0 mm × 8,0 mm × 1,6 mm, ce qui en fait la plus petite solution disponible au monde aujourd'hui. Il est basé sur un circuit intégré de radiofréquence (radio frequency integrated circuit, RFIC) Semtech SX1262 de deuxième génération. Le composant intègre plusieurs modes à faible consommation qui permettent à l'horloge temps réel (real time clock, RTC) de fonctionner en consommant un courant typique de seulement 1,3 µA.

