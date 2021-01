Nucleai et Debiopharm lancent une collaboration de recherche avec la plate-forme de biomarqueurs de nucleai basée sur l'intelligence artificelle

TEL AVIV, Israel, et LAUSANNE, Suisse, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Nucleai (www.Nucleaimd.com), un fournisseur mondial de la découverte de biomarqueurs basée sur la histopathologie, et Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique suisse, ont annoncé avoir conclu une collaboration à long terme pour utiliser la plate-forme de recherche et de découverte de biomarqueurs de Nucleai basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour l'un des actifs oncologiques au stade clinique de Debiopharm.

Devenue l'une des sociétés du portefeuille d'investissement de Debiopharm en 2020 (série A), la plate-forme analyse les images tissulaires à l'aide de la vision par ordinateur et des méthodes d'apprentissage automatique (machine learning) pour modéliser la tumeur et les caractéristiques spatiales du système immunitaire, créant des biomarqueurs histologiques uniques et spécifiques qui peuvent prédire la réponse du patient. Ces biomarqueurs permettent une stratification plus poussée des populations de patients répondeurs / non répondeurs, améliorent le taux de réussite des essais cliniques et raccourcissent les délais de mise sur le marché des traitements pharmaceutiques. Pour développer leur plate-forme, Nucleai exploite des ensembles de données propriétaires d'images pathologiques et de données cliniques provenant d'hôpitaux et des organisations de maintenance de la santé de premier plan en Israël et aux États-Unis.

Debiopharm a plusieurs programmes de développement thérapeutique en oncologie qui peuvent bénéficier de cette approche de biomarqueurs d'imagerie histopathologique, permettant une meilleure sélection des patients et une performance clinique améliorée. Cette méthode pourrait également aboutir à des choix thérapeutiques plus personnalisés pour les patients. L'accord comprend un premier versement à Nucleai, suivi de paiements d'étape basés sur le succès si Debiopharm choisi d'intégrer les biomarqueurs de Nucleai dans ses études cliniques et les développe davantage en tant qu'un diagnostic complémentaire.

"Nous sommes ravis de lancer notre premier projet avec Nucleai afin d'explorer l'application de leur technologie IA pour pouvoir découvrir des biomarqueurs complexes et pour mieux définir la population de patients qui peut bénéficier de nos thérapies en développement," a exprimé Franck Brichory, Director Personalized Medicine chez Debiopharm.

Tom Gibbs, Director chez Debiopharm, a ajouté, "Ceci est un excellent exemple de la façon dont Debiopharm peut travailler avec des entreprises dans lesquelles nous avons investi via notre fonds d'investissement stratégique pour la santé numérique."

Les actifs cliniques associés à des biomarqueurs sont connus pour améliorer le taux de réussite des études cliniques. L'avenir de la découverte et du développement de biomarqueurs réside dans l'intégration des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage mécanique, des données vastes et variées ainsi qu'une compréhension biologique. Nous sommes ravis d'annoncer cette troisième collaboration majeure dans l'industrie pharmaceutique pour rechercher, découvrir et développer de nouveaux biomarqueurs pour leurs traitements d'actif clinique en oncologie," a dit Avi Veidman, co-foudateur et CEO de Nucleai.

A propos de Nucleai

Nucleai est l'un des principaux fournisseurs de technologie oncologique de précision alimentée par l'IA transformant la découverte de biomarqueurs et les décisions de traitement. La plateforme de Nucleai exploite des ensembles de données tissulaires uniques pour produire des informations sur la biologie du cancer, accroître l'efficacité des essais cliniques et améliorer les soins aux patients. Nucleai travaille avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan, en octroyant des licences à sa plate-forme de recherche pour un usage interne et en collaborant à des projets de découverte de biomarqueurs.

Pour plus d'information, visitez www.nucleaimd.com

Suivez-les sur LinkedIn. www.linkedin.com/company/nucleaimd

A propos de Debiopharm

Debiopharm, lauréat du prix 2020 du Swiss Biotech Association, a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

Rendez-nous visite sur www.debiopharm.com

Suivez-nous @DebiopharmNews at http://twitter.com/Debiopharm

Contacts

Debiopharm Contact Dawn Haughton - Communication Manager [email protected] Tél.: +41 (0)21 321 01 11 Nucleai Contact Jonathan Daniels - VP of Sales [email protected]

Liens connexes

https://www.debiopharm.com



SOURCE Debiopharm International SA