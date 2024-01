NXTDIGITAL présentera la puissance intégrée de la télévision numérique + haut débit + OTT au Cable TV Show 2024 à Kolkata

L'offre intégrée phare de NXTDIGITAL propose aux clients plus de 650 chaînes de télévision, du haut débit avec des vitesses allant jusqu'à 1 000 Mbps et plus de 300 000 heures de contenu OTT international et régional populaire.

Le premier groupe de médias numériques présentera cette offre lors du Cable TV Show à Kolkata du 8 au 11 janvier 2024.

KOLKATA, Inde, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- NXTDIGITAL, la division des médias numériques de Hinduja Global Solutions Ltd. (HGS), une société d'expérience client axée sur la technologie, participera à la 25e édition du Cable TV Show 2024 à Kolkata du 9 au 11 janvier 2024. Le pôle média du groupe mondial Hinduja, qui est présent dans les domaines de la télévision numérique, du haut débit câblé, de l'agrégation OTT et des solutions d'entreprise, prévoit de présenter sa solution intégrée phare lors du salon. L'offre comprend plus de 650 chaînes de télévision numérique, le haut débit câblé avec des vitesses allant jusqu'à 1 000 Mbps, et plus de 300 000 heures de contenu OTT.

Seule plateforme de diffusion télévisuelle à la carte (HITS, « Headend-In-The-Sky platform »), NXTDIGITAL a développé de manière dynamique son service de télévision par satellite dans toute la région orientale, en combinant l'augmentation du nombre de ses franchisés et le déploiement de ses NXTHUBs primés, détenus et exploités par l'entreprise. Le service de télévision numérique peut être combiné avec ONE Broadband, son offre de haut débit câblé qui connecte les foyers et les bureaux avec la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et la technologie Gigabit Passive Optical Network (GPON). La solution de télévision numérique et de haut débit est complétée par son application unique d'agrégation OTT, NXTPLAY. Elle permet aux clients d'accéder aux contenus OTT les plus populaires de Disney+ Hotstar, OTTPlay, Sabot et Playflix.

Avec plus de 300 000 heures de contenu international et régional, l'application Android dispose de fonctionnalités avancées telles que la navigation par thème, genre, source et langue.

Sanjay Das, vice-président principal de NXTDIGITAL, a déclaré à propos de l'événement : « Les offres de produits intégrés seront notre thème cette année au salon de la télévision par câble, véhiculant le message principal de cette proposition unique pour tous nos partenaires commerciaux, essentiellement pour protéger leur entreprise contre les défis. Nous comprenons le besoin réel d'offrir à nos partenaires des services numériques intégrés centralisés, dans le cadre desquels leurs abonnés peuvent bénéficier de services numériques de premier ordre à partir d'une source unique. Tout cela est soutenu par la technologie innovante de la première société indienne de solutions de distribution numérique ».

À propos de NXTDIGITAL

NXTDIGITAL est la division des médias numériques de Hinduja Global Solutions Ltd. (HGS), leader technologique dans les domaines de l'expérience client, de la gestion des processus d'entreprise et des services de médias numériques, soutenu par le conglomérat mondial Hinduja Group. Le secteur des médias numériques comprend des plateformes de distribution de contenu par câble et satellite, des services à large bande câblés, des services à large bande par satellite, des solutions d'entreprise (ONEOTT iNTERTAINMENT Ltd.), des services technologiques (IndusInd Media & Communications Ltd.) et la syndication de contenu (IN Entertainment Ltd.).

Avec une portée pan-indienne, NXTDIGITAL fournit des services de télévision via le câble numérique (sous la marque INDigital) et la seule plateforme satellite HITS du pays (sous la marque NXTDIGITAL). Le service HITS est disponible dans plus de 1 500 villes et villages, couvrant plus de 4 500 codes PIN, avec une présence significative dans les zones démographiques à forte croissance que sont les zones semi-urbaines, semi-rurales et rurales de l'Inde.

NXTDIGITAL est bien établi au niveau national grâce à un réseau de franchisés formés de 10 000 partenaires de services numériques qui fournissent des services à des millions de clients à travers tout le pays.

HGS est cotée à la BSE et à la NSE. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, HGS a réalisé un chiffre d'affaires de 621,5 millions de dollars.

