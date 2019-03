OBI Pharma annonce des présentations par affiches au congrès de l'AACR 2019 pour de nouvelles thérapeutiques immuno-oncologiques ciblant le Globo H : OBI-888 et OBI-999

Des présentations par affiches mettront en évidence le mécanisme d'action, l'efficacité anti-tumorale et le profil pharmacocinétique de l'OBI-888 (Globo H mAb) et de l'OBI-999 (Globo H ADC)

TAIPEI, Taïwan, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174), un chef de file des thérapeutiques immuno-oncologiques liées aux glycosphingolipides ciblant la série d'antigènes Globo (Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), a annoncé aujourd'hui que des données soulignant le mécanisme d'action, l'efficacité anti-tumorale et le profil pharmacocinétique de l'OBI-888 (Globo H mAb) et de l'OBI-999 (Globo H ADC) dans plusieurs types de cancer, seront présentées au congrès annuel de l'American Association of Cancer Research (AACR) du 29 mars au 3 avril 2019 à Atlanta, en Géorgie.

Titre : Efficacité anti-tumorale et mécanisme d'action potentiel d'un nouvel anticorps humanisé thérapeutique anti-Globo H, OBI-888

Session : PO.IM02.16 - Anticorps thérapeutiques 1

Date/Heure : Le 31 mars 2019 de 13:00 à 17:00 HNE

Lieu : Section 23

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/2395

Titre : Spécificité, biodistribution, ciblage de tumeur et pharmacocinétique d'un nouvel anticorps humanisé anti-Globo H, OBI-888, pour l'immunothérapie du cancer

Session : PO.ET07.01 - Thérapies ciblées

Date/Heure : Le 3 avril 2019 de 08:00 à 12:00 HNE

Lieu : Section 14

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/3113

Titre : Nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant le Globo H avec spécificité de liaison et efficacité anti-tumorale dans plusieurs types de cancer

Session : PO.ET07.01 - Thérapies ciblées

Date/Heure : Le 3 avril 2019 de 08:00 à 12:00 HNE

Lieu : Section 14

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/3114

Les études précliniques ont démontré que le mécanisme d'action de l'OBI-888 implique une lyse de la tumeur entraînée par l'anticorps pouvant avoir un potentiel thérapeutique important. L'OBI-888 est actuellement en étude clinique de phase 1 au MD Anderson Cancer Center à Houston, au Texas (États-Unis) sur des patients présentant une tumeur solide. Concernant l'OBI-999, les études pharmacologiques préliminaires dans les modèles établis de tumeurs animales ont démontré une activité anti-tumorale puissante et durable pour plusieurs types de cancer, dont le cancer du sein, du pancréas, du poumon et le cancer de l'estomac. Un dépôt de DNR auprès de la FDA aux États-Unis est prévu pour 2019. OBI Pharma possède les droits internationaux sur l'OBI-888 et l'OBI-999.

À propos de l'OBI-888

L'OBI-888 est un nouvel anticorps monoclonal premier de sa catégorie, lequel cible de façon sélective le Globo H, un antigène s'exprimant jusque dans 15 types de cancers épithéliaux. Il a été démontré que cet anticorps ciblant le Globo H provoque la destruction des tumeurs par cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC), par phagocytose à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCP) et par cytotoxicité par activation du système du complément (CDC).

L'OBI-888 est également anti-immunosuppresseur et anti-angiogénique. Avec des modèles précliniques de xénogreffes animales sur de multiples types de tumeurs (pancréas, côlon, poumon et sein), l'OBI-888 a fait preuve de réduction de tumeurs avec des doses diverses. Lors d'études précliniques de toxicologie de doses uniques et de doses répétées, l'OBI-888 se montre bien toléré et sans effets indésirables observés à toutes les doses testées.

À propos de l'OBI-999

L'OBI-999 est un traitement contre le cancer à base de conjugués anticorps-médicament (CAM). L'OBI-999 utilise un anticorps Globo H pour cibler les cellules cancéreuses à expression élevée de Globo H. En libérant une petite molécule d'un agent chimiothérapeutique grâce à la spécificité de l'anticorps, elle déploie directement un traitement cytotoxique sur les cellules cancéreuses ciblées. Des études pharmacologiques préliminaires et des vérifications sur des animaux ont déjà été réalisées et ont montré une efficacité anti-tumorale impressionnante et durable dans plusieurs types de cancer, notamment du sein, du pancréas, du poumon et le cancer de l'estomac. Le traitement est actuellement l'objet d'une planification Chemistry Manufacturing Control (CMC) et de la conception d'une étude toxicologique.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique basée à Taïwan, qui a été fondée en 2002. Elle s'est fixée pour mission de développer et de mettre sous licence de nouveaux agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits contre des cibles cancéreuses telles que la série Globo (dont Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie de la société, pionnier de sa catégorie, par rapport à la série Globo, comprend : Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822), un vaccin d'immunothérapie active de la série Globo ; OBI-888 (Globo H mAb) et OBI-999 (Globo H ADC). Le nouveau traitement ciblé de pointe basé sur AKR1C3 de la société est OBI-3424 (promédicament à petites molécules) qui libère sélectivement un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3). De plus amples renseignements sont disponibles sur le site www.obipharma.com.

Déclarations prospectives

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur de prochains essais cliniques, sur les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. De tels facteurs de risques sont identifiés et exposés de temps à autre dans les rapports et les présentations d'OBI Pharma, notamment dans les documents qu'OBI Pharma dépose auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

CONTACT DE LA SOCIÉTÉ :

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 Ext. 102

kpoulos@obipharmausa.com

