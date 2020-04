OBI Pharma fournit une mise à jour sur ses activités d'essais cliniques pendant la pandémie de COVID-19

TAIPEI, Taïwan, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma a suivi de près l'impact de la pandémie de COVID-19 dans le monde. Nous sommes conscients des défis intenses auxquels sont confrontés les patients et nos investigateurs et institutions de recherche clinique en raison de la crise COVID-19. Par conséquent, afin de permettre à nos centres de recherche clinique collaborateurs de prioriser la réponse à la pandémie, nous allons faire une pause de trois mois dans l'étude sur le cancer du sein triple négatif (Triple-Negative Breast Cancer (TNBC)) GLORIA de phase 3 évaluant l'adagloxad simolenin, dans l'inscription à la phase 1/2 des essais cliniques en cours et dans les activations de nouveaux sites de recherche.

Nous travaillons avec nos sites de recherche clinique pour optimiser la gestion des patients actuellement inscrits, avec la mise en place d'une surveillance à distance le cas échéant. Au vu des commentaires de nos investigateurs principaux, nous proposons également un amendement à notre étude TNBC GLORIA de phase 3 sur l'adagloxad simolenin qui rationaliserait considérablement les visites de l'étude.

D'autres produits OBI faisant l'objet d'études cliniques de phase 1/2 (OBI-888, OBI-999 et OBI-3424) ont également été affectés par les restrictions mondiales dans les sites cliniques en raison de la pandémie de COVID-19. Ces études feront l'objet d'un suivi pour un réengagement sur une base continue.

« Nous continuerons de travailler avec nos sites et avec nos organisations de recherche clinique collaboratrices pour minimiser l'impact sur les délais de recrutement, étant donné que tous les programmes d'OBI Pharma visent à améliorer les soins aux patients atteints de cancer », a noté le Dr. Tillman Pearce, directeur médical d'OBI Pharma.

« OBI Pharma réalise que 'nous sommes tous solidaires', et que les mesures que nous prenons maintenant seront pour le bien des patients, des investigateurs, des institutions et des organisations collaboratrices qui ont choisi de travailler avec nous pour les patients atteints de cancer », a ajouté Dr. Pearce.

À propos d'OBI Pharma, Inc.

OBI Pharma possède un portefeuille diversifié de traitements anticancéreux innovants à différents stades de développement. La société est axée sur le développement de vaccins thérapeutiques, d'anticorps monoclonaux, de conjugués anticorps-médicament ciblant la série Globo, Globo H (adagloxad simolenin, vaccins OBI-833, OBI-888 mAb, OBI-999 ADC) et SSEA-4 (vaccin OBI-866, OBI-898 mAb, OBI-998 ADC) et d'un promédicament ciblant l'enzyme spécifique à la tumeur AKR1C3 (OBI-3424).

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas une description de faits historiques sont des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations sur les futurs essais cliniques, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. De tels facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les documents déposés par OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

