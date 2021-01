OBI Pharma, Inc. fera une présentation lors de la 39e conférence de J.P. Morgan sur les soins de santé

TAIPEI, Taïwan, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), une entreprise biopharmaceutique de Taïwan, a annoncé que Tillman Pearce, médecin en chef, présentera un aperçu de l'entreprise et des développements cliniques lors de la 39e conférence de J.P. Morgan sur les soins de santé qui aura lieu de manière numérique le lundi 11 janvier 2021, à 11 h HNE (8 h heure normale du Pacifique).

Les diapositives de la présentation seront disponibles en ligne sur le site www.obipharma.com le mardi 12 janvier 2021.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une entreprise biopharmaceutique de Taïwan qui a été fondée en 2002. Sa mission est de développer et d'homologuer de nouveaux agents thérapeutiques pour les besoins médicaux non satisfaits contre les cibles de cancer telles que les séries d'antigènes Globo (notamment Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie novateur de l'entreprise contre le Globo H comprend : l'Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822), l'OBI-833, un vaccin actif en immunothérapie contre le Globo H, l'OBI-888 (anticorps monoclonal ciblant le Globo H) et l'OBI-999 (CAM ciblant le Globo H). Le nouveau traitement ciblé AKR1C3 novateur de l'entreprise est l'OBI-3424, un promédicament à petites molécules qui libère de façon sélective un puissant agent alkylant ciblant l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante www.obipharma.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations incluses dans le présent communiqué ne constituent pas une description des faits historiques. Il s'agit de déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés sur les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les dépôts d'OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

CONTACT DE L'ENTREPRISE :

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698, poste : 102

[email protected]

