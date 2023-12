OCEAN innove : pour la première fois, les mineurs de Bitcoin ont le choix dans la construction du modèle de bloc

CHEYENNE, Wyoming, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- OCEAN [ link ], le nouveau pool minier Bitcoin soutenu par Jack Dorsey et dirigé par Luke Dashjr, développeur de longue date de Bitcoin Core, a publié la dernière version de son pool minier innovant. Baptisé « Path to Decentralization » (la voie vers la décentralisation), le déploiement d'OCEAN offre aux mineurs un choix de politiques de modèles de blocs. Cela accélère la décentralisation tout en redonnant doucement aux mineurs le rôle essentiel de choisir ce qui appartient aux blocs, sans qu'ils aient à créer eux-mêmes ces modèles. Au cours de l'année prochaine, OCEAN introduira des moyens permettant aux mineurs d'effectuer des tâches plus complexes tout en bénéficiant des avantages économiques et de la faible variance de l'exploitation minière en commun.

Selon le cofondateur Luke Dashjr, « l'exploitation minière décentralisée est nécessaire pour la santé à long terme de Bitcoin, et ne peut être maintenue que si les mineurs effectuent les parties intelligentes de l'exploitation minière. Cela implique de faire fonctionner des nœuds, de construire des modèles de blocs et de décider de manière indépendante quelles transactions seront intégrées à la blockchain. Cet avenir est menacé et contraste fortement avec la réalité actuelle où seule une poignée de pools prend ces décisions au nom de tous les mineurs du monde ».

Le pseudonyme Bitcoin Mechanic, responsable mondial des ventes pour OCEAN, a ajouté : « La construction de modèles de blocs est devenue tellement centralisée que nous pouvons faire des progrès considérables pour améliorer les choses simplement en donnant un aperçu de l'avenir. Ce que propose OCEAN en donnant aux mineurs le choix entre plusieurs modèles est un pas sans précédent dans la bonne direction. »

Pour les blocs construits à l'aide du modèle recommandé, OCEAN incitera les mineurs à appliquer un taux promotionnel étendu de 0 %. Cette option filtre plus de spams et traite plus de transactions financières réelles que n'importe quel autre pool, ce qui permet de répondre à la dernière vague de frais de transaction élevés et de congestion de Bitcoin. OCEAN a également ajouté deux options supplémentaires aux taux du marché, y compris l'implémentation populaire de Bitcoin Core.

Depuis son lancement le mois dernier, OCEAN a créé un changement de modèle dans les possibilités offertes par les pools miniers. Cela inclut (1) une rampe d'accès sans permission où les mineurs peuvent miner en utilisant simplement une adresse Bitcoin [ link ], (2) un système sans garde sans intermédiaires, et (3) une transparence radicale dans les modèles de blocs [ link ], où pour la première fois les mineurs peuvent voir ce à quoi ils engagent leur taux de hachage avant de miner. Cela contraste avec les modèles de blocs opaques des pools en place, où les mineurs n'ont aucune visibilité sur les transactions jusqu'à ce que le travail ait été effectué.

Ces éléments s'alignent sur l'objectif global d'OCEAN, qui est d'accroître la souveraineté des mineurs en désintermédiant le rôle de l'opérateur du pool et en éliminant les intermédiaires dépositaires dans le réseau Bitcoin. La « voie vers la décentralisation » annoncée aujourd'hui par OCEAN fait passer la souveraineté des mineurs à l'étape logique suivante.

À propos d'OCEAN :

OCEAN permet aux mineurs de reprendre le contrôle des parties intelligentes de l'exploitation minière, et est conçu pour être non conservateur, transparent et sans permission. OCEAN est exploité par Bitcoin Ocean, LLC, une filiale de Mummolin, Inc, une société du Wyoming et un successeur du pool minier Eligius Bitcoin qui a fonctionné de 2011 à 2017. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocean.xyz et suivez-nous sur X @ocean_mining.

