Odgers Berndtson signe nouveau partenariat en France

Singer & Hamilton renforce la présence d'Odgers Berndtson en Europe

PARIS, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- Odgers Berndtson, un des cabinets leader mondiaux en Executive Search, a signé un nouveau partenariat en France pour renforcer ses activités en Europe.

Singer & Hamilton, cabinet créé il y a plus de 30 ans, est un acteur majeur du marché de l'Executive Search en France et en Suisse. Le cabinet a une forte expertise dans les Services Financiers, Santé, Technologies, Industrie, Biens de consommation, Mode, Luxe et Private Equity.

« Odgers Berndtson est le seul cabinet international d'Executive Search dont le siège social est basé dans l'Union Européenne » dit Kester Scrope, PDG d'Odgers Berndtson. « Cet accord renforce de façon significative notre activité sur les plus grands marchés européens et nous donne une place supplémentaire sur des secteurs clés tels que les Services Financiers et les Sciences de la vie, et ce à une période charnière. »

Singer & Hamilton va changer immédiatement son nom pour devenir Odgers Berndtson France et travaillera directement avec toutes les entités du cabinet, mais portera particulièrement son attention sur ses plus grands bureaux européens basés en Allemagne et aux Pays-Bas.

« Nous sommes très heureux de rejoindre Odgers Berndtson. Ce partenariat va nous permettre d'acquérir une vraie dimension internationale pour la première fois depuis la création du cabinet mais aussi accroître notre offre de manière exponentielle auprès de nos clients européens, » dit Eric Singer, PDG et co-fondateur de Singer & Hamilton.

Ce nouveau partenariat est le deuxième qu'Odgers Berndtson réalise pour étendre son réseau en Europe depuis fin 2017, lorsque le cabinet a ouvert ses premiers bureaux à Dublin. Les deux partenariats ouvrent tous les deux de grandes perspectives pour satisfaire au mieux les attentes des clients internationaux d'Odgers Berndtson en Europe.

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est l'un des cabinets leader en Executive Search au Royaume-Uni et dans le monde, avec 61 bureaux répartis sur 29 pays et plus de 250 associés spécialisés dans plus de 50 secteurs d'activité.

Le cabinet offre une grande expertise en termes de fonctions et secteurs pour identifier et trouver des dirigeants et directeurs non-exécutifs destinés aux entreprises des secteurs privé et public.

