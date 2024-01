Onfido lance la solution Compliance Suite pour simplifier la vérification d'identité à distance dans des environnements réglementaires toujours plus complexes

La signature électronique qualifiée, intégrée à la solution d'orchestration no-code d'Onfido, cré une solution de vérification d'identité plus simple et entièrement personnalisable pour aider les clients à répondre aux exigences réglementaires.

SAN FRANCISCO et LONDRES, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Onfido , leader mondial de la vérification d'identité automatisée, a lancé aujourd'hui sa Compliance Suite , une solution de vérification d'identité tout-en-un qui permet aux entreprises de se développer rapidement sur de nouveaux marchés et de répondre aux exigences réglementaires locale en matière d'entrée en relation à distance.

La Compliance Suite d'Onfido inclut la signature électronique qualifiée (QES) et les mots de passe à usage unique (OTP), ainsi que des workflows flexibles et conformes, sur sa Plateforme Real Identity . Les entreprises n'ont plus à multiplier les services de niche accrédités localement, mais peuvent au contraire adresser tous leurs besoins locaux et mondiaux en matière de conformité auprès d'un seul fournisseur, ce qui leur permet de se consacrer à l'accélération de leur croissance en Europe tout en atténuant les risques de fraude.

L'ajout de la signature électronique qualifiée et du mot de passe à usage unique à la vérification d'identité certifiée ETSI d'Onfido, qui comprend une IA primée pour la prévention de la fraude et une couverture mondiale des documents, permet aux entreprises de personnaliser leurs workflows en fonction des exigences réglementaires locales, d'augmenter le taux de conversion des clients et de barrer la route aux mauvais acteurs. Nos solutions sont certifiées conformes à plusieurs réglementations locales et européennes et profiteront immédiatement aux clients d'Onfido sur les principaux marchés européens, notamment le Royaume-Uni, la France, l'Italie et la Roumanie, ainsi qu'aux entreprises en expansion dans ces régions.

Lemonway , établissement de paiement européen de premier plan, élargit son partenariat avec Onfido pour inclure la Compliance Suite afin de se conformer aux réglementations en toute confiance, parallèlement aux autres solutions de vérification d'identité certifiées ETSI d'Onfido.

« La Compliance Suite d'Onfido nous aidera à respecter les réglementations locales en matière de conformité dans tous les pays où nous étendons nos activités, tout en offrant systématiquement une expérience utilisateur de grande qualité que nos clients sont en droit d'attendre. Grâce à Onfido, nous sommes désormais en mesure de créer une expérience d'intégration performante, sécurisée et pratique qui nous permettra de nous développer rapidement dans plusieurs régions du monde », a déclaré Jeremy Ricordeau, chef de l'exploitation chez Lemonway.

La QES est une signature électronique créée à l'aide de méthodes cryptographiques et s'appuie sur un certificat électronique qualifié. Le fait que la signature soit liée au certificat constitue un moyen fiable de confirmer l'identité de la personne associée à la signature. Elle protège les documents contre la falsification ou l'altération d'une manière sûre et elle présente la même valeur légale qu'une signature manuscrite. Elle complète la plateforme d'Onfido, alimentée par l'AI, qui associe un document d'identité officiel au visage de l'utilisateur à l'aide de la vérification biométrique, en réunissant toutes les fonctionnalités de vérification d'identité en une seule solution.

Grâce à Compliance Suite, Onfido peut aider ses clients à conclure en toute sécurité des transactions sensibles, tels que des paiements, des prêts et des hypothèques, et à répondre aux exigences de connaissance client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur les principaux marchés de l'UE via Onfido Studio tout en bénéficiant d'une protection sophistiquée contre la fraude à grande échelle.

Yuelin Li, directeur des produits chez Onfido, a commenté ce lancement en ces termes : « La Compliance Suite d'Onfido est un remède au casse-tête de la conformité régionale et offre un guichet unique de mise en conformité qui permet aux dirigeants de se concentrer sur leur expansion, d'acquérir de nouveaux clients plus rapidement et de rester flexibles face aux exigences réglementaires futures.

« Les solutions de vérification accréditées localement répondent généralement aux besoins réglementaires d'un seul marché et ajoutent souvent des obstacles inutiles au processus d'intégration, provoquant des frustrations et retardant l'acquisition d'utilisateurs. Avec Compliance Suite, nous disposons désormais de l'offre de vérification la plus complète du marché, ce qui fait d'Onfido le partenaire de référence pour les institutions de confiance à l'échelle mondiale. »

