Openbravo et Adyen s'associent et lancent une solution commune clef en main pour aider les retailers dans leur réussite face à la nouvelle réalité COVID-19

Le Unified Commerce Hub combine la puissance des plateformes Openbravo et Adyen afin de fournir une prise en charge complète et clé en main pour les principaux scénarios de l'omnicanal, et de la gestion des stocks en magasin. Les retailers pourront implémenter plus rapidement leur stratégie omnicanale pour le click-&-collect (BOPIS) et progresser dans la digitalisation de leurs magasins physiques, tout en réduisant considérablement les investissements initiaux importants et le risque de longs cycles d'implémentation traditionnels.

La gestion optimisée des commandes sur les canaux en ligne et hors ligne est garantie par un système de gestion des commandes intégré (OMS) qui s'intègre de manière transparente avec d'autres composants de la solution, comme la solution Openbravo Retail POS pour la gestion des magasins, le système de gestion des stocks et des entrepôts Openbravo qui fournit à l'échelle de l'entreprise la visibilité des stocks, un moteur de promotions flexible et la puissante plateforme de paiement Adyen, plateforme de paiement unique d'acceptation de paiements sécurisés n'importe où, sur n'importe quel appareil. Les intégrations avec les systèmes existants sont également considérablement simplifiées grâce à une API Retail standard complète pour une gestion omnicanale de bout en bout plus efficace.

Ainsi les magasins bénéficient d'une solution de point de vente moderne qui leur permet de prendre en charge différents scénarios de vente assistée et non assistée (à partir de terminaux fixes, mobiles ou libre-service), tout en tirant parti de technologies telles que la RFID et des paiements mobiles compatibles Adyen qui facilitent l'implémentation de nouveaux scénarios d'achat sans contact, un incontournable de la nouvelle réalité COVID-19 pour continuer à attirer les visiteurs du magasin.

Unified Commerce Hub étant une solution cloud, elle est proposée sur 2 environnements différents: sur Amazon Web Services ou Microsoft Azure.

"La crise sanitaire sans précédent du COVID-19 a également fait ressortir la difficulté pour de nombreux retailers et marques de réagir rapidement et efficacement aux situations inattendues, de marché défavorables. Ces retailers doivent maintenant rattraper leur retard très rapidement, car l'incertitude du marché et la répétition éventuelle de confinements sont attendues pour les prochains trimestres, avec un impact négatif supplémentaire sur les dépenses de consommation et une transition accélérée vers le commerce électronique. En collaboration avec notre partenaire Adyen, nous avons donc décidé d'introduire une version de notre solution qui permet aux retailers d'accélérer leurs ambitions omnicanales grâce à la fonctionnalité complète offerte renforcée par la plateforme de paiement différentiel d'Adyen, et proposée dans des conditions commerciales spéciales conformément aux besoins actuels des retailers" a déclaré Marco de Vries, PDG d'Openbravo.

"Dès nos premiers échanges, Openbravo s'est révélé être le type de partenaire idéal pour nous. Une équipe très professionnelle, très engagée et avec l'objectif clair de devenir un acteur de référence dans le commerce de détail. Avec notre objectif de rendre les paiements aussi simples que possible pour les retailers, nous considérons l'association de notre solution avec la puissante plateforme omnicanale Openbravo comme le moyen idéal pour les retailers d'offrir des expériences omnicanales homogènes. Cela est particulièrement bien illustré aujourd'hui par le lancement de nos efforts conjoints pour aider les nombreux retailers à faire un grand pas en avant et améliorer leur disponibilité omnicanale." a déclaré Roelant Prins, CCO d'Adyen.

Vous souhaitez en savoir plus? Visitez www.openbravo.com/fr/unified-commerce-hub

Concernant Openbravo

Openbravo offre la plateforme logicielle omnicanale basée sur le cloud pour les chaînes de retail ou de restaurants cherchant à accélérer l'innovation et l'exécution omnicanales. Sa technologie flexible permet d'atteindre une plus grande agilité et innovation, avec des coûts informatiques inférieurs, pour des expériences client plus différenciées et personnalisées sur tous les canaux, grâce à des capacités clés telles qu'un POS mobile, CRM & Clienteling, un moteur OMS, la gestion des prix et des remises, le stock mobile ou les connecteurs avec des solutions telles que SAP ou Magento. Des grandes marques internationales telles que BUT, Rubaiyat, Decathlon, Caroll, Sharaf DG et Toys 'R' Us Iberia ont choisi Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 18000 utilisateurs de back-office et 30000 terminaux de point de vente utilisant ses solutions.

Pour en savoir plus consultez: www.openbravo.com/fr

Concernant Adyen

Adyen est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses grandes entreprises dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout, connectant directement à Visa, Mastercard et aux modes de paiement préférés des consommateurs à l'échelle mondiale. Adyen fournit des paiements sans friction sur les canaux en ligne, mobiles et en magasin du monde entier avec une solution leader du marché. Avec des bureaux dans 20 pays, Adyen satisfait des clients tels que Facebook, Spotify, Gap, Mango et Nike.

