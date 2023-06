OpenX publie ses émissions en 2022 et atteint ses objectifs de zéro net pour la deuxième année consécutive

La certification CarbonNeutral de Climate Impact Partners est également renouvelée

PASADENA, Californie, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- OpenX Technologies, Inc., l'une des principales plateformes côté offre omnicanal au monde, a annoncé aujourd'hui que la société avait atteint ses objectifs Net-Zero pour la deuxième année consécutive. L'annonce s'inscrit dans le cadre de la publication de l'inventaire des gaz à effet de serre (GES) de l'entreprise pour 2022, réalisé par le cabinet de conseil tiers en environnement Cameron-Cole, une innovation d'ADEC. Dans le même temps, OpenX a été re-certifié CarbonNeutral par Climate Impact Partners.

OpenX

Le rapport sur les émissions d'OpenX pour 2022 révèle que l'entreprise a produit 1 243 tCO2e en 2022, soit environ le double de la quantité produite par l'entreprise en 2021. La cause de l'augmentation est la croissance des entreprises, les voyages d'affaires supplémentaires et le retour des rassemblements en personne après la pandémie de COVID-19. Malgré l'augmentation des émissions provenant de l'activité commerciale post-pandémique, OpenX a pu maintenir son statut Net-Zero, avec une réduction d'environ 95 % par rapport à l'année de déclaration de base de 2018, lorsqu'OpenX a commencé à déclarer ses émissions.

OpenX se consacre au processus de déclaration des GES et estime qu'une déclaration transparente des émissions est la clé de la responsabilité ainsi que de l'établissement de la confiance avec les employés, les partenaires, les clients et les gouvernements en plus de la population mondiale. OpenX continue de rendre compte publiquement des émissions pour s'assurer que les autres seront à l'aise avec les fluctuations normales des émissions de GES qui se produisent au fil du temps et pour encourager des conversations significatives sur l'intersection de la croissance de l'entreprise et de la durabilité.

« Bien que nous soyons fiers d'atteindre nos objectifs Net-Zero pour une deuxième année consécutive, la partie la plus importante de ce voyage n'est pas notre statut Net-Zero, mais notre engagement à mesurer et à rendre compte des émissions transparentes afin que nous puissions continuer pour nous aligner sur les normes mondiales existantes tout en maintenant nos émissions aux niveaux les plus bas possibles et en continuant à développer notre activité », a déclaré John Gentry, PDG d'OpenX. « Le vrai changement vient de la transparence, de la stratégie et des processus, et nous continuons à partager notre histoire pour encourager chaque entreprise de notre secteur à mesurer et à déclarer ses émissions afin que nous puissions collectivement progresser vers un avenir plus durable. »

À propos d'OpenX

OpenX est une plateforme du côté de l'offre qui est un chef de file en matière de technologie publicitaire et contribue à créer un monde où le Web ouvert prospère. La société gère la publicité sur les formats Web, mobile et TV connectée, permettant aux spécialistes du marketing d'atteindre leur public cible à travers le réseau mondial d'éditeurs d'OpenX. OpenX fonctionne avec plus de 130 000 domaines d'éditeurs premium et reçoit plus de 300 milliards de demandes d'annonces chaque jour. OpenX est une entreprise certifiée CarbonNeutral® et est vérifiée pour avoir atteint ses objectifs SBTi Net-Zero. Visitez le site Web de la société à l'adresse www.openx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/779897/4092899/OpenX.jpg

SOURCE OpenX Technologies, Inc.