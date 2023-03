Otr Elkalam : le plus grand concours international de récitation du Coran et d'adhan est de retour en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie Saoudite, 26 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au premier jour du Ramadan, la deuxième édition de l'émission de télévision Otr Elkalam a débuté en Arabie saoudite. Le spectacle présente des concours de talent internationaux consacrés à la récitation du Saint Coran (le livre sacré islamique) et à l'adhan (l'appel à la prière des musulmans), mettant en avant les capacités vocales des participants.

The first episode of Otr Elkalam competition, which was shown today from Saudi Arabia.

Les récompenses décernées aux gagnants totaliseront 3,3 millions de dollars, soit le plus grand prix dans l'histoire des compétitions internationales de ce type. Le concours est l'une des initiatives de l'Autorité générale saoudienne du divertissement.

Le concours international, qui est le premier du genre à combiner deux des plus grands rituels islamiques, décernera les prix aux vingt meilleures récitations du Coran et prestations d'adhan. Le lauréat de la meilleure récitation du Coran recevra une récompense de 800 000 $, tandis que le lauréat du meilleur adhan recevra la somme de 534 000 $.

Le concours a commencé en ligne et compte 50 000 participants issus de 165 pays. Il vise à mettre en avant les talents vocaux des récitants et des muezzins, qui utilisent les règles de la mélodie pour transmettre les émotions et la signification souhaitées au public.

Sur les 50 concurrents en lice lors de la phase finale de qualification, 32 seront qualifiés pour le tour suivant. Les candidats qualifiés viennent des États-Unis d'Amérique, de France, d'Allemagne, d'Espagne, des Émirats arabes unis, du Bangladesh, d'Égypte, du Maroc, d'Arabie saoudite, de Grande-Bretagne, de Syrie, de Mauritanie, du Nigeria, d'Iran, de Turquie, d'Indonésie, d'Afghanistan, du Yémen, du Liban, de Libye, d'Éthiopie et du Pakistan. Leur parcours dans la compétition se poursuivra lors du deuxième épisode de l'émission, qui est diffusé quotidiennement pendant le Ramadan, sur MBC et sur la plateforme numérique Shahid.

Les candidats sont évalués par un jury spécialisé en performance vocale et en maqamat (structures musicales), sur la base de la qualité des performances, de la perfection de l'intonation, de l'expression émotionnelle et de la capacité à toucher humblement le cœur des auditeurs par une récitation ou un adhan.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2039389/Otr_Elkalam.jpg

SOURCE Otr Elkalam