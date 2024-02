Ouinex s'associe à Crossover pour améliorer le trading de crypto à l'échelle mondiale

Une collaboration décisive pour les traders de crypto à travers le monde

PARIS, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Ouinex , une plateforme innovante de trading de crypto-monnaies dédiée aux traders actifs, annonce son partenariat avec Crossover Markets , un des leaders mondiaux dans le domaine du trading institutionnel de crypto, basé à New York (USA).

Cette collaboration marque une étape cruciale grâce à l'intégration de la technologie ECN de Crossover, CROSSx, dans l'infrastructure de trading de Ouinex.

CROSSx va permettre à Ouinex d'offrir une vitesse d'exécution des ordres et des capacités d'adaptation des flux de liquidités inégalées sur le marché. Avec une technologie d'exécution à ultra-basse latence et un routage intelligent des ordres, CROSSx se distingue du modèle traditionnel du carnet d'ordres à limite centrale (CLOB) utilisé par les principaux Exchanges.

Ilies Larbi, CEO de Ouinex, a exprimé son enthousiasme concernant cette collaboration : "Nous avons promis à nos clients une exécution ultra rapide, des spreads serrés ainsi qu'un environnement de trading équitable et transparent, qui élimine les conflits d'intérêts inhérents aux modèles d'exécution des exchanges actuels. Ce partenariat est décisif pour nous car la technologie inégalée de CROSSx nous permet d'honorer cette promesse!"

Anthony Mazzarese, Co-fondateur et Directeur Commercial de Crossover, a déclaré : "Crossover est honoré d'être choisi par Ouinex. Nous partageons la vision selon laquelle les traders actifs à travers le monde sont mal desservis et que la plupart des exchanges ne s'adressent qu'aux particuliers en proposant une technologie basique avec des frais élevés. Ouinex se lance au bon moment et nous sommes ravis de cette collaboration."

À propos de Ouinex

Ouinex se positionne comme une plateforme de trading de crypto-monnaies à destination des traders actifs. Ouinex permet aux traders d'investir sur les crypto-monnaies et les marchés traditionnels à travers un compte unifié, avec la possibilité d'utiliser les crypto-monnaies comme marge. Ouinex apporte l'excellence de l'infrastructure de trading de la finance traditionnelle au Web3. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ouinex.com/.

À propos de Crossover Markets

Crossover Markets est une entreprise de technologie de trading d'actifs numériques axée sur la personnalisation des flux de liquidités aux institutions. CROSSx, l'ECN de cryptomonnaie de l'entreprise, est le matching engine le plus rapide et le plus avancé de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez www.crossovermarkets.com.

Contact médias : support@ouinex.com