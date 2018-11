Ouverture d'ICONSIAM, plus grand ensemble de développement immobilier commercial en Thaïlande, avec un lancement impressionnant de 30 millions USD

D'une valeur d'1,65 milliard USD, l'ensemble immobilier constitue l'un des plus excitants nouveaux développements en Asie, présenté comme une méga-destination de 750 000 mètres carrés qui « allie en une seule destination une formidable localisation en bord de fleuve, des possibilités liées à l'art, à la culture, à la poursuite d'un mode de vie, des choix de restauration sans limite, des résidences ultra-luxueuses, et des boutiques. C'est un lieu de régénérescence et de renouveau, qui inspire ceux qui cherchent de nouvelles idées, et qui permet de découvrir le meilleur de la Thaïlande et les meilleures offres issues du monde entier », a déclaré Mme Chadatip Chutrakul, directrice d'ICONSIAM Co., Ltd.

Elle a ajouté : « ICONSIAM est une véritable destination - pas seulement un grand centre commercial ou un ensemble de développement à usage mixte - née d'un effort créatif conjoint qui a uni les cœurs de Thaïlandais aux nombreux parcours de vie différents. Parmi eux figurent des experts de disciplines multiples, issus de nombreux pays, qui aiment la Thaïlande, et qui souhaitent contribuer à un nouveau symbole de la Thaïlande, rendant fiers les Thaïlandais tout en rendant les visiteurs issus du monde entier encore plus amoureux de la Thaïlande. »

Elle a ajouté : « ICONSIAM a été créé grâce à une collaboration d'ampleur sans précédent entre des artistes thaïlandais et des experts issus du monde entier. En tant que Thaïlandais, nous sommes également fiers que les plus grandes marques de mode et de luxe de la planète nous aient fait confiance, à travers leur présence impressionnante au sein d'ICONSIAM. Elles ont collaboré avec ICONSIAM en raisonnant hors des sentiers battus, et ont travaillé avec des artistes thaïlandais, ce qui constitue une première rare, en leur permettant de créer des chefs-d'œuvre qui intègrent les thèmes et les matériaux thaïlandais, en utilisant par exemple de la soie thaïlandaise pour décorer leurs boutiques. »

Parmi les caractéristiques exceptionnelles d'ICONSIAM figure le River Park - un espace communautaire de 10 000 mètres carrés, situé en bord de fleuve, qui est ouvert au public chaque jour. Intervient également une attraction aquatique multimédia, la plus longue en Asie du Sud-Est, conçue comme une attraction emblématique au niveau mondial, qui constitue « l'équivalent à Bangkok du London Eye à Londres, ou encore du jardin botanique et du complexe Marina Bay Sands à Singapour », a déclaré Mme Chutrakul.

Au rez-de-chaussée se situe un espace de quatre hectares baptisé SookSiam, où les communautés issues des 77 provinces de Thaïlande présentent leurs talents créatifs, qu'il s'agisse de produits ou de représentations. SookSiam entend se démarquer comme une plateforme où les produits issus des provinces pourront bénéficier d'un marchandisage et d'un marketing professionnels, qui les aideront à pénétrer les marchés internationaux.

Intervient également l'auditorium les plus avancé technologiquement en Thaïlande, qui vise à dynamiser les incitations internationales et le secteur des conférences en Thaïlande. Son ouverture est prévue pour juillet 2019, en même temps que celle du « River Museum Bangkok » d'ICONSIAM, qui sera le premier musée de classe mondiale en Thaïlande, capable d'accueillir les plus grandes expositions en tournée à travers le monde.

Mme Chutrakul a déclaré : « ICONSIAM est le tout premier ensemble de développement commercial de Thaïlande à soutenir des infrastructures publiques de grande envergure, notamment la ligne de transport de masse Golden Line Skytrain, ainsi que l'amélioration des jetées publiques le long du fleuve, afin d'atténuer les embouteillages potentiellement entraînés par notre immense destination. »

Supoj Chaiwatsirikul, président-directeur général d'ICONSIAM, a déclaré : « Nos offres de commerce au détail sont sans égal, avec plus de 7 000 marques thaïlandaises et internationales représentées, dont un grand nombre sont présentes pour la première fois en Thaïlande, et grâce à de nouveaux concepts et produits spéciaux en exclusivité à ICONSIAM. »

Parmi les marques et boutiques présentes pour la toute première fois figurent Takashimaya, grand magasin légendaire au Japon ; le premier Apple Store phare en Thaïlande ; la boutique de spécialités cosmétiques la plus prospère au Japon, @Cosme ; H&M au sein d'une toute première boutique en triplex ; Urban Revivo ; le premier magasin d'usine de Thaïlande pour la franchise de mode sportive multimarques JD Sports ; la première boutique Nike Kicks Lounge en Asie du Sud-Est ; la plus grande boutique Adidas Original Store d'Asie ; ainsi qu'un espace de 2 500 mètres carrés baptisé ICONCRAFT, qui présente le meilleur de la créativité thaïlandaise, en réunissant une large gamme d'œuvres d'arts et pièces d'artisanat contemporaines réalisées par des Thaïlandais.

ICONSIAM abrite également des marques automobiles de luxe, parmi lesquelles Rolls-Royce, Maserati, Mini, BMW Motorrad, Porsche et Toyota, la marque BMW proposant des expériences de réalité virtuelle (RV).

Il a déclaré : « Notre programme d'ouverture grandiose s'étend sur trois jours, du 9 au 11 novembre, et permet aux visiteurs d'assister à une multitude de spectacles et performances inoubliables d'envergure nationale et internationale, ainsi que de bénéficier de promotions inégalées qui offriront aux visiteurs effectuant des achats la chance de doubler la valeur de leurs dépenses sous forme de crédit. »

M. Visit Malaisirirat, président-directeur général de Magnolia Quality Development Corporation (MQDC), promoteur de deux tours résidentielles à ICONSIAM, a déclaré : « Les Magnolia Waterfront Residences se composent de 379 appartements luxueux situés en bord de fleuve, au sein d'une tour de 70 étages. Intervient également une tour ultra-luxueuse de 52 étages, qui constitue le premier projet résidentiel de la marque Mandarin Oriental en Asie du Sud-Est, qui se compose de 146 maisons ultra-luxueuses. Les résidences des deux tours élèvent le niveau en termes de qualité et de luxe dans le secteur de l'immobilier résidentiel en Thaïlande, et rivalisent avec les meilleures résidences au monde, ce qui leur permet d'atteindre des prix records dans la ville, en proposant un appartement de deux chambres à partir de 2,58 millions USD. »

ICONSIAM est actuellement développé par trois des entreprises les plus prospères de Thaïlande, parmi lesquelles Siam Piwat, propriétaire et exploitant de projets immobiliers de détail prestigieux tels que Siam Center, Siam Paragon et Siam Discovery ; Magnolia Quality Development Corporation (MQDC), propriétaire et promoteur de projets résidentiels et à usage mixte de luxe ; ainsi que le conglomérant multinational Charoen Pokphand Group.

