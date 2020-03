P2i signe avec Samsung un accord destiné à protéger certains smartphones Galaxy avec son revêtement de protection contre les liquides Barrier

Cette technologie avancée de nanorevêtement offre aux smartphones une fiabilité et une protection contre les liquides accrues

OXFORD, Angleterre, 30 mars 2020 /PRNewswire/ -- P2i a annoncé un accord de partenariat avec Samsung. Sa technologie de nanorevêtement Barrier sera appliquée à plusieurs modèles de smartphones dès 2019 et renforcera ainsi la protection contre l'eau et les liquides des composants internes de certains smartphones Samsung Galaxy. La technologie Barrier de P2i sera étendue à d'autres modèles de smartphones en temps voulu. Le nouvel accord s'appuie sur la relation entre Samsung et P2i qui remonte à 2014.

Barrier est une technologie d'étanchéité de nouvelle génération mise au point par P2i. Elle offre des niveaux plus élevés de protection contre les liquides et permet aux fabricants de protéger leurs composants, même après l'infiltration d'eau dans les appareils.

En adoptant cette approche, les entreprises peuvent protéger les composants de l'assemblage de cartes de circuits imprimés (Printed Circuit Board Assembly ou PCBA) au cas où un liquide serait renversé sur l'appareil ou si ce dernier était accidentellement immergé pour une courte durée.

Inkang Song, vice-président et chef du groupe de stratégie technologique des communications mobiles chez Samsung Electronics a déclaré : « Samsung est à la pointe de l'innovation dans le domaine des smartphones, qu'il s'agisse d'augmenter la performance et l'esthétique ou encore la fiabilité de ses smartphones. La protection contre l'eau en est un élément clé, et il se trouve que P2i propose une solution de nanotechnologie avancée et fiable. »

Ady Moores, PDG de P2i, a ajouté : « P2i est ravi d'annoncer que Barrier fait désormais partie intégrante du design de certains smartphones Samsung. La technologie Barrier de P2i augmente la fiabilité des smartphones et d'autres appareils électroniques en apposant un revêtement plasma nanométrique électriquement isolant sur le PCBA. Cela offre une protection contre la corrosion due à une exposition directe et prolongée à des liquides. »

Barrier fait appel à un procédé de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (plasma-enhanced chemical vapor deposition ou PECVD) qui crée un revêtement électriquement isolé sur le PCBA et les composants critiques du combiné. L'épaisseur du revêtement/le niveau de protection peuvent être adaptés pour répondre aux besoins du composant, et la technologie utilise un nanofilm mince non dégradant résistant toute la durée de vie de l'appareil. Le revêtement permet une nouvelle application en cas de réparation ou de remplacement d'un composant modulaire.

Il s'agit de l'une des trois catégories d'offres de protection contre l'eau de P2i qui offrent une protection contre les liquides allant jusqu'à IPX8, voire au-delà. La société propose également des revêtements anti-éclaboussures et Dunkable® aux entreprises souhaitant protéger leurs équipements électroniques contre les dommages dus aux liquides.

À propos de P2i

P2i est le leader mondial des nanotechnologies hydrofuges.

Le procédé de dépôt de plasma pulsé breveté de P2i offre les plus hauts niveaux de répulsion de liquides en appliquant des nano-revêtements hydrophobes sur la totalité de la surface de produits 3D, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ses nano-revêtements fonctionnels offrent une protection contre l'humidité et les intempéries, contre les éclaboussures et les liquides renversés et même contre les immersions accidentelles. P2i adapte sa technologie pour répondre aux critères d'appareils spécifiques : marché cible, exigences de performances et niveaux de dommages potentiels dus aux liquides auxquels ils seront exposés.

