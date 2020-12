Packlink s'est associée à PayPal pour lancer une toute nouvelle plateforme d'expédition en France, en Espagne, au Portugal et en Italie

PARIS, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Packlink, le fournisseur de services d'expédition en ligne qui connaît la plus forte croissance en Europe, annonce le lancement d'une toute nouvelle plateforme d'envoi en France, ainsi qu'en Espagne, en Italie et au Portugal, créée en coopération avec PayPal.

Tout le monde sait que 2020 a été une année très difficile pour les propriétaires de petites entreprises. L'un des enjeux, et non des moindres, consiste à mettre en place un processus logistique stable et à livrer les marchandises aux clients en temps voulu et en toute sécurité. Une étude récente, menée par IPSOS, pour étudier l'impact de la COVID-19 sur le comportement des consommateurs, a montré que 75 % des français sont préoccupés par le délai de livraison des produits achetés.*

Pour y remédier, l'entreprise lance une nouvelle solution : PayPal Shipping développée par Packlink, qui donnera aux propriétaires de petites entreprises et aux vendeurs occasionnels un moyen rapide et facile d'expédier leurs articles vendus. Les entreprises clientes de PayPal en France peuvent accéder à la plateforme sur PayPal.com

Cette solution a été conçue par Packlink spécialement pour la plateforme PayPal – qui offre aux entreprises un moyen facile de se lancer dans le commerce en ligne et d'accéder à un ensemble complet de solutions de paiement et de commerce numériques pouvant aider les entreprises, depuis la validation et l'exécution des paiements, la gestion des risques, l'accélération de la croissance, la rationalisation des opérations et la croissance dans un nouveau paysage qui évolue rapidement vers le commerce numérique – et offrira les meilleurs services d'expédition des principaux transporteurs français, notamment Colissimo, Mondial Relay, Chronopost et UPS. Les acheteurs pourront choisir leur service préféré pour chaque envoi. Qu'il s'agisse d'un envoi unique ou de plusieurs commandes, ils pourront acheter et imprimer les étiquettes et suivre les expéditions en quelques clics.

La coopération entre Packlink et PayPal réunit deux aspects essentiels du commerce électronique : le paiement et l'expédition ; elle est conçue pour faciliter la gestion quotidienne des ventes réalisées par les propriétaires de petites entreprises et les vendeurs occasionnels.

« Cette coopération marque une étape importante dans notre quête commune pour aider les commerçants en ligne à se développer en leur fournissant les meilleurs outils possibles pour gérer leur activité », déclare Ben Askew, cofondateur et PDG de Packlink.

Et Francis Barel , Director PayPal France d'ajouter : « Cette nouvelle coopération avec Packlink s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour étendre notre soutien aux petites entreprises, en ces temps difficiles de changement. Répondre aux besoins de nos commerçants, permettre une expérience plus facile, plus fluide et hautement personnalisable pour l'expédition est une nouvelle étape dans notre engagement pris à travers le lancement de la plateforme de commerce PayPal : une solution complète conçue pour répondre aux besoins des entreprises, en tirant parti de notre réseau bilatéral, en mettant en relation les commerçants avec plus de 350 millions de clients PayPal dans le monde entier, et sur de nombreuses plateformes et places de marché ».

La plateforme est désormais accessible à tous les utilisateurs de PayPal en France, ainsi qu'en Espagne, en Italie et au Portugal.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site PayPal.com : PayPal Packlink

* PayPal, en collaboration avec IPSOS, a mené une enquête auprès de 26 000 personnes pour étudier l'évolution des paiements en ligne par rapport à la pandémie de Covid-19, entre le 8 et le 29 mai 2020 dans 13 pays.

À propos de Packlink

Packlink se lance en 2012 en tant que plateforme de comparaison et de distribution de colis entre particuliers et entreprises. Grâce à l'essor, impressionnant, du commerce en ligne, Packlink a connu une rapide croissance, opérant sur plusieurs marchés européens et proposant plus de 300 services de transport et de technologie d'envoi pour PME, en veillant à ce que tant les particuliers comme les entreprises gagnent du temps et de l'argent en matière de transport de marchandises. La mission de Packlink est de faire de l'expédition de colis un acte simple et transparent pour les consommateurs, les entreprises et les e-commerçants du monde entier. Pour plus d'informations sur Packlink, rendez-vous sur www.packlink.fr.

En 2016, Packlink a développé son nouvel outil conçu pour les entreprises : Packlink PRO. Grâce à diverses fonctionnalités qui automatisent le processus logistique et permettent l'intégration des boutiques en ligne, Packlink PRO simplifie la gestion des colis en regroupant l'offre des principales sociétés de transport pour que les utilisateurs puissent gagner du temps et de l'argent. L'objectif est de simplifier le processus d'envoi des petits et moyens commerces en ligne et vendeurs des marketplaces, ainsi que des développeurs, afin que Packlink devienne un allié logistique en s'intégrant à leurs différentes plateformes.

À propos de PayPal

PayPal est à l'avant-garde de la révolution du paiement numérique depuis plus de 20 ans. En tirant parti des technologies pour rendre les services financiers et le commerce plus pratiques, abordables et sûrs, la plate-forme PayPal aide plus de 350 millions de consommateurs et de commerçants dans plus de 200 marchés à participer à l'économie mondiale et à y prospérer. Pour plus d'informations, consultez paypal.com .

