Pagantis annonce une ronde de financement de 75 millions de dollars

L'entreprise consolide sa position financière pour internationaliser son offre de services

MADRID, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Pagantis, l'entreprise européenne de technologie financière (fintech) spécialisée en crédit à la consommation pour le commerce électronique, a annoncé la clôture d'une ronde de financement de série B de 75 millions de dollars en emprunts et capitaux propres.

Prime Ventures, SPF Investment Management (anciennement Credit Suisse Asset Management) et Rinkelberg Capital Group ont participé à cette ronde. Le nouveau capital servira à développer le service de crédit à la consommation pour le commerce électronique en Italie, en France et au Portugal.

L'entreprise espagnole de fintech a récemment obtenu l'autorisation réglementaire pour exercer en Italie et a ouvert une succursale à Milan. Elle va poursuivre l'élargissement de sa présence en Europe et ajouter des cartes de crédit à sa plate-forme.

Paga+Tarde, la plate-forme de crédit à la consommation sur le point de vente pour le commerce électronique de Pagantis, permet aux consommateurs de payer des biens et des services par versements mensuels par le biais d'un processus entièrement automatisé et dématérialisé et elle offre aux commerçants du commerce électronique un processus d'intégration simple facilitant un crédit à la consommation au moment des achats.

Rolf Cederström, PDG et fondateur, explique : « Nous avons mis au point une offre de pointe en Espagne, où nous avons été les pionniers du crédit à la consommation en ligne, et face à la forte demande de nos commerçants et partenaires internationaux, nous étendons désormais notre offre à d'autres pays européens ».

À propos de Pagantis

Fondée en 2011, Pagantis est une entreprise de fintech bien établie, qui vise à fournir un crédit à la consommation automatisé et fluide dans le cadre des transactions de commerce électronique en Europe.

Le groupe exploite une entité réglementée, Pagantis SA EP (code 6857 à la Banque d'Espagne), un établissement de paiement contrôlé par la Banque d'Espagne.

www.pagantis.com

