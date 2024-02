Pansheng Fabric présent à Texworld Evolution Paris, et donne la mesure de la tendance écologique du tissu de sport

SHAOXING, Chine, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Du 5 au 7 février 2024, Pansheng Fabric sera présent à Texworld Evolution Paris, au Parc des Expositions de Versailles à Paris, illustrant le pouvoir durable de la mode verte.

Pansheng Fabric

Considéré comme le salon du tissu le plus influent de l'industrie, Texworld Evolution Paris comptera cette année près de 1 300 exposants, ce qui devrait être le plus grand salon printemps/été jamais organisé. Cette exposition présente pour la première fois Econogy Finder, un guide d'achat écologique qui permet à tous les acheteurs qui cherchent à acheter des produits écologique de trouver facilement des fournisseurs de textiles pertinents.

Pansheng Fabric est une marque renommée de tissus maille pour femmes, appartenant à Shaoxing Shenglian Trade Co., Ltd., une entreprise forte de 31 ans d'expérience dans la production, la R & D et le commerce, avec une capacité de production mensuelle de 5 000 tonnes de tissus mailles pour l'impression et la teinture. En tant qu'entreprise ayant une perspective de développement durable, Shenglian a obtenu des certificats tels que GRS (Global Recycled Standard), RCS (Recycled Claimed Standard) et OCS (The Organic Content Standard) pour les matières premières organiques. Par conséquent, Shenglian figure également dans la liste Econogy Finder.

Cette année marque la septième participation de Pansheng Fabric à l'exposition française de tissus, avec un accent sur les tissus dédiés aux vêtements de sport. La société met au point depuis toujours des tissus dotés de diverses caractéristiques telles que la respirabilité, la légèreté, la haute élasticité, la résistance au froissement, l'évacuation de l'humidité, y compris pour les ottomans et les fauteuils vénitiens en nylon. Des éléments à la mode sont en outre infusés dans les tissus grâce à la technologie d'impression.

En ce qui concerne le contrôle de la qualité des tissus, la société a mis en place un système unique de contrôle de la qualité double, pour lequel une demande de brevet a été déposée (numéro de la demande : 202410012838.6). Pansheng Fabric, plus d'inspection pour une plus grande fiabilité . Les tissus soumis à cette double inspection rigoureuse peuvent aider les fabricants de vêtements à atteindre une augmentation de 3 % de leur efficacité de coupe.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2333725/Pansheng_Fabric.jpg