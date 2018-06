PassTheSwag (Passez le style) à la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 (TM) avec Vivo !

SHENZHEN, 10 juin 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque mondiale de smartphones Vivo a annoncé le lancement de Vivo #PassTheSwag (Passez le style), un mouvement mondial de danse qui compte bien rassembler les supporteurs de football et les fans de musique du monde entier afin de créer un moment mémorable et emblématique à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2018.

L'initiative va rassembler les gens autour d'un langage de danse commun et sur la mélodie de la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 en Russie, « Live it Up » (Profitez de la vie) interprétée par Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi. Vivo espère permettre aux fans et aux supporteurs d'immortaliser des souvenirs inoubliables et de s'exprimer par le biais de Vivo #PassTheSwag pendant la Coupe du Monde, pour être en adéquation avec la création de smartphones offrant un son de qualité, une expérience photographique de premier plan et une technologie de pointe.

Dans le cadre du lancement, les fans du monde entier sont encouragés à partager des vidéos d'eux-mêmes sur les médias sociaux pendant qu'ils #PassTheSwag sur la mélodie de la chanson officielle. Tout au long du tournoi, les fans qui le regarderont en direct seront également encouragés à #PassTheSwag pendant le Vivo Super DJ Show qui aura lieu lors des 64 matchs.

S'exprimant au sujet de l'annonce, Michael Chang, directeur de la marque pour les activités internationales de Vivo, a déclaré : « La Coupe du Monde de la FIFA est la plus grande manifestation du football mondial et une immense célébration qui rassemble des gens du monde entier. En sponsorisant la Coupe du Monde de la FIFA 2018, nous encourageons les supporteurs à être plus qu'un public pur et simple, mais aussi à devenir participant, créateur et faire en sorte que des moments extraordinaires soient vus, partagés et gardés en mémoire. »

« Nous avons vu, à l­'échelle mondiale, comment la musique et le spectacle vont de pair avec le sport pour créer des moments vraiment extraordinaires. #PassTheSwag donne vie au thème de notre campagne « My Time, My FIFA World Cup » (« Mon temps, ma Coupe du Monde de la FIFA ») en soulevant l'enthousiasme général et en permettant aux fans et supporteurs de participer à la Coupe du Monde par le biais d'une danse amusante et entraînante », a ajouté M. Chang.

Vivo #PassTheSwag fait partie du projet Vivo Super Time qui comprend également des activités basées sur la musique telles que le Vivo Super DJ Show qui aura lieu pendant tous les matchs, et Vivo Super Time pendant l­'interprétation de la chanson à l'occasion du spectacle de la finale. Avec le programme de photographie Vivo Super Fan, qui offre aux fans et supporteurs un accès sans précédent au terrain, au stade et aux séances d'échauffement pour immortaliser et partager ces moments extraordinaires, Vivo Super Time fait partie de la campagne mondiale de la marque pour la Coupe du Monde, « Mon temps, ma Coupe du Monde de la FIFA ».

En tant que marque mondiale ciblant les jeunes consommateurs enthousiastes, Vivo a signé en 2017 un accord de sponsoring d'une durée de six ans avec la FIFA, qui court donc jusqu'en 2022 et englobe le sponsoring des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 et de la Coupe des Confédérations de la FIFA™.

À propos de Vivo

Marque mondiale de smartphones s'attachant à offrir une qualité sonore impeccable et une photographie irréprochable grâce à une technologie de pointe, vivo met au point des produits innovants et stylés pour les jeunes. Nous comptons aujourd'hui plus de deux cents millions d'utilisateurs et sommes l'une des marques préférées des jeunes du monde entier. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™, vivo est convaincue qu'il est très important d'encourager les jeunes à développer leur expression individuelle et à adopter un style de vie dynamique.

