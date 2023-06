Peerspace annonce son partenariat avec L'Académie du Cinéma Clap de Paname

PARIS, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Peerspace , la plateforme dédiée à la location courte durée d'espaces de production média, réunions et événements, annonce aujourd'hui son partenariat avec l'académie parisienne du cinéma Clap de Paname, pour accompagner les talents des métiers de l'audiovisuel.

Afin de marquer le début de ce partenariat, Peerspace et Clap de Paname vous préparent un événement unique en son genre : La première édition de Clips de Paname, un festival dédié à célébrer la rencontre entre le cinéma et la musique. Le Festival Clips de Paname a lieu le 24 juin au Parc des Docks à Saint-Ouen, et est gratuit et ouvert à toutes et tous.

"Depuis son lancement en France en juin 2022, Peerspace a construit un lien fort avec la communauté créative locale," a déclaré le fondateur de Peerspace, Rony Chammas. "Nous sommes fiers de soutenir cet événement incroyable pour une très bonne raison: plus de 200 projets liés à la musique ont déjà été tournés dans nos lieux parisiens depuis notre lancement en juin 2022."

Clap de Paname est une académie de cinéma proposant des résidences dans divers domaines de la production cinématographique. Les étudiants bénéficient d'un encadrement et d'un coaching assurés par des professionnels. Chaque résidence de 8 semaines se termine par une présentation aux professionnels de l'industrie à la recherche de projets intéressants à produire.

