Phoenix Tower International, société au portefeuille de Blackstone, conclut un accord avec Bouygues Telecom pour détenir et exploiter jusqu'à 4 000 sites en France

BOCA RATON, Floride et PARIS, 23 mars 2020 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International ("Phoenix"), société au portefeuille de Blackstone, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Bouygues Telecom pour déployer près de 4 000 nouveaux sites Mobile sur 12 ans à travers la France en dehors des Zones Très Denses. Cette opération permet à Phoenix d'étendre considérablement sa présence en France et de consolider sa position en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Phoenix et Bouygues Telecom ont établi un partenariat de long terme sous la forme d'une Joint-Venture contrôlée par Phoenix, qui sera propriétaire des sites et les exploitera. Certains sites seront déployés dans le cadre des obligations réglementaires du "New Deal Mobile" de Bouygues Telecom, portant sur l'amélioration ciblée de la couverture du réseau de radiotéléphonie Mobile et l'accélération du déploiement du réseau Mobile le long des axes de transport. Grâce à sa taille et sa couverture attractives, la Joint-Venture se positionne comme un opérateur d'infrastructures à fort potentiel sur le marché français.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Bouygues Telecom sur un projet aussi important et passionnant. Nous considérons que le marché français est bien positionné pour enregistrer une croissance significative sur le Mobile, avec les déploiements 4G et 5G supplémentaires qui seront effectués au cours des prochaines années, et nous sommes fiers de participer à ces déploiements", a indiqué Dagan Kasavana, Chief Executif Officer de Phoenix.

"Le partenariat historique de Phoenix avec Bouygues Telecom s'inscrit en cohérence avec sa position de partenaire privilégié des opérateurs du monde entier", a déclaré Jasvinder Khaira, Senior Managing Director de Blackstone Tactical Opportunities. "Phoenix continuera à chercher des moyens créatifs pour répondre aux besoins de couverture des opérateurs et lancer la révolution technologique 5G en Europe et sur le continent américain."

Jean Paul Arzel, Directeur Réseau de Bouygues Telecom, a indiqué : "Cet accord permet à Bouygues Telecom de poursuivre ses efforts de déploiement de sites dans les Zones Moins Denses et de répondre notamment aux exigences du New Deal et renforce ainsi considérablement notre couverture mobile en milieu rural."

Natixis et ING ont été les conseils financiers de Phoenix.

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix détient et gère plus de 8 000 pylônes, 986 km de fibre optique et plus de 80 000 autres infrastructures de transmission sans fil et sites connexes aux États-Unis, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, le Costa Rica, le Panama, le Salvador, le Guatemala, la Colombie, le Pérou, le Mexique, la République Dominicaine, la Jamaïque, l'Argentine, l'Équateur, la Bolivie et la France.

Phoenix a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs de réseaux sans fil à travers le continent américain sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de Phoenix comprennent des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et John Hancock, ainsi que plusieurs membres de l'équipe de direction. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.phoenixintnl.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1059029/Phoenix_Tower_International_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.phoenixintnl.com



SOURCE Phoenix Tower International