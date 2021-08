Piaggio Fast Forward développe une nouvelle technologie de capteurs pour les robots grand public et d'entreprise et pour la sécurité des motos et des scooters (ARAS)

Piaggio Fast Forward (PFF) dévoile une technologie de capteurs innovante pour les robots grand public et professionnels, ainsi que pour les motos et les scooters

Les motos et scooters du groupe Piaggio sont équipés d'un ensemble de capteurs innovants développés, construits et fournis par PFF, et comprendront notamment un radar d'imagerie 4D fourni par Vayyar, qui devrait faire ses débuts en 2022, les robots PFF étant lancés fin 2021

Piaggio Fast Forward (PFF), société de robotique basée à Boston et leader en matière de technologie de suivi intelligent, a mis au point une nouvelle technologie de capteurs destinée à être mise en œuvre non seulement dans les robots grand public et professionnels, mais aussi dans les scooters et les motos.

Fondée en 2015 par le groupe Piaggio, PFF s'est précédemment concentrée sur l'avancement de l'innovation dans la technologie de suivi intelligent et la mise en œuvre de comportements intelligents dans les robots et les machines. Toutefois, suite à une décision stratégique prise l'année dernière, l'entreprise a commencé à développer un module de capteur radar personnalisé destiné d'abord à être utilisé dans les motos et les scooters du groupe Piaggio, mais avec l'intention de fournir la technologie à d'autres entreprises à l'avenir.

Les modules matériels-logiciels de PFF offrent une sécurité sans compromis en assurant une surveillance robuste dans toutes les conditions environnementales et d'éclairage. PFF a conclu un contrat de fourniture de modules Radar-on-Chip avec Vayyar Imaging, marquant ainsi le déploiement de la toute première plateforme de sécurité moto basée sur un radar d'imagerie 4D. L'ensemble complet de capteurs est développé, construit et fourni par PFF pour une production en série dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ARAS) des motos du groupe Piaggio.

Les applications ARAS sont en première ligne dans la lutte pour prévenir les collisions et protéger les motocyclistes. La technologie ARAS répond aux exigences technologiques rigoureuses des fonctions traditionnelles d'aide à la conduite, en relevant des défis supplémentaires spécifiques aux motos, tels que les contraintes de taille et la manœuvrabilité sans faille du véhicule à des angles d'inclinaison élevés.

Les modules PFF utilisent le capteur radar sur puce (RoC) à imagerie 4D mmWave de Vayyar, permettant de multiples fonctions ARAS telles que la détection des angles morts, l'assistance au changement de voie et l'alerte de collision avant avec un seul capteur supportant une portée de plus de 100 m et un champ de vision ultra large. Les robots PFF intégrant la technologie radar devraient être commercialisés à la fin de l'année 2021, tandis que les modèles de motos du groupe Piaggio équipés du module de capteurs PFF seront lancés en 2022.

« PFF crée des produits technologiques avancés pour les robots et les motos qui détectent et mesurent les objets dans notre environnement afin de fournir les informations dont nous avons besoin pour la cartographie, la détection des objets et le contrôle, indépendamment de l'éclairage, des conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux. Nous avons choisi de développer nos applications de détection avec la technologie radar d'imagerie 4D de Vayyar. Nous sommes ravis de travailler avec une équipe aussi professionnelle et passionnée, pour développer de nouvelles solutions innovantes qui offrent à nos clients une meilleure expérience produit. » Greg Lynn, PDG de Piaggio Fast Forward.

La technologie radar d'imagerie 4D de Vayyar, utilisée dans les robots PFF et les modules de détection PFF développés pour l'industrie des motocyclettes, est dotée d'un grand réseau MIMO (Multiple Input Multiple Output) qui permet d'obtenir des images Cloud de points à très haute résolution pour une surveillance globale des environs d'un robot et d'un véhicule. Ce capteur haute performance intègre une technologie sophistiquée de radar d'imagerie 4D à puce unique, offrant un champ de vision ultra large (à la fois en azimut et en élévation) sans zone morte, permettant de détecter et de suivre des cibles multiples. Son petit format est conçu pour répondre aux défis uniques liés à la conception de motos et de robots.

« Nous sommes très heureux de nous associer à PFF, qui est à l'avant-garde de la technologie des capteurs, tant en termes d'harmonisation avec l'expérience du conducteur sur les produits à deux et trois roues, que d'application dans leurs robots innovants. Les motocyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables, et ce partenariat constitue un grand pas en avant dans la réduction des risques de collision », a déclaré Ilan Hayat, directeur du développement commercial chez Vayyar Imaging. « Quel que soit le type de véhicule, la sécurité du conducteur ne doit pas être compromise. En nous associant à PFF, nous sommes ravis d'offrir une norme de sécurité automobile aux motos », a ajouté Hayat.

