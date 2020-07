Pilotage de la conformité fournisseurs: e-Attestations.com et Determine s'associent pour offrir un connecteur en web-services

Avec la solution Gestion Fournisseurs intégrée à la Plateforme Cloud Determine, les utilisateurs centralisent leur base fournisseurs et obtiennent une visibilité complète sur l'ensemble de leurs fournisseurs.

Avec les deux solutions liées via le connecteur en web-service, Determine récupère automatiquement le statut de certification du fournisseur issu d'e-Attestations et permet de lier ce statut aux différents flux achats gérés. Par exemple, il est impossible pour les utilisateurs de la Plateforme Determine de passer commande auprès d'un fournisseur non certifié dans la solution e-Attestations.com.

"Dans le cadre de son obligation de vigilance en matière de lutte contre le travail dissimulé, Renault Retail Group s'appuie sur le connecteur en web-service entre e-Attestations et la Plateforme Determine. Grâce à ce connecteur, le pilotage de la conformité est facilité et optimisé et les données sont mises à jour automatiquement. Quant aux demandeurs, ils peuvent s'assurer de la conformité de leurs fournisseurs de façon autonome, directement depuis leurs profils. Leurs demandes d'achats sont automatiquement bloquées si le fournisseur n'a pas le statut "certifié"(statut obtenu lorsque le dossier du fournisseur est complet sur e-Attestations). Plus de 2800 fournisseurs « certifiables » sont ainsi suivis sur les Plateformes e-Attestations et Determine et notre taux de conformité est de 85%."

Nadège Lachassagne, Chargée de la lutte contre le travail dissimulé - Renault Retail Group

Les bénéfices de ce connecteur sont multiples:

Pour le fournisseur: la demande d'information se fait une fois seulement, dans e-Attestations, réduisant ainsi sa charge de travail en évitant de lui demander les mêmes informations dans deux systèmes d'information différents

"Grâce à ce connecteur, nos clients vont pouvoir piloter le risque fournisseurs intelligemment, efficacement et en toute transparence. L'intégration de nos solutions respectives s'inscrit dans la stratégie de Determine d'offrir une plateforme toujours plus ouverte, capable d'adresser les problématiques métiers actuelles et futures de la fonction Achats."

Gérard Dahan, Chief Marketing and Revenue Officer

"L'intégration des processus de conformité automatisés e-Attestations permet aux utilisateurs des solutions de Determine de gagner en efficacité, de réduire les temps de saisie, d'améliorer la qualité des données et de diminuer les risques associés que ce soit lors du sourcing, de la création, du suivi ou du paiement des tiers."

Emmanuel Poidevin Président-Fondateur e-Attestations

À propos de e-Attestations

e-Attestations.com a pour mission d'aider ses clients qu'ils soient donneurs d'ordre ou pouvoirs adjudicateurs à piloter la conformité de leurs fournisseurs.

Jeune entreprise innovante française, e-Attestations.com est éditeur du logiciel en ligne e-Attestations qui permet de collecter, contrôler, indexer, mettre à jour, relancer et archiver automatiquement les attestations et documents réglementaires et administratifs des fournisseurs selon leur activité, leur taille et leur environnement juridique.

Avec plus de 500 clients de taille et de secteur d'activité les plus variés, les logiciels e-Attestations sont également intégrés dans les principaux systèmes d'information du marché.

À propos de Determine, a Corcentric company

Determine, a Corcentric company est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay.

