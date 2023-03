Powell Software et Lecko s'associent pour proposer une Digital Workplace écoresponsable aux entreprises soucieuses de l'environnement

Cette collaboration innovante entre Powell Software et Lecko vise à aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone grâce à une approche durable de la collaboration et de la communication.

PARIS, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Powell Software, un leader dans le domaine des solutions de Digital Workplace, et Lecko, expert en conseil et accompagnement pour la transformation digitale des entreprises, annoncent leur partenariat pour proposer une Digital Workplace écoresponsable aux organisations soucieuses de leur impact environnemental.

Cette collaboration entre Powell Software et Lecko permettra aux organisations d'adopter une approche plus responsable dans leurs pratiques de travail, en combinant les outils de collaboration et de communication de la suite de Digital Workplace de Powell Software avec l'expertise en transformation digitale de Lecko.

La démarche commune est conçue pour encourager les utilisateurs de la Digital Workplace, et plus particulièrement des solutions Microsoft 365, à développer des pratiques de travail numériques plus sobres. Il vise à répondre aux besoins croissants des organisations en matière d'efficacité énergétique, de réduction de l'empreinte carbone, et d'utilisation responsable des ressources numériques. Ainsi que des enjeux de performances : communication sur des valeurs responsables, engagement des employés, meilleure attractivité.

Le partenariat de Powell Software et Lecko intègre des outils et fonctionnalités clés :

L'application GreeT de Lecko accessible depuis la Digital Workplace permet à chaque collaborateur de connaître les émissions de CO2 de ses pratiques et d'accéder à des conseils. Les défis intégrés permettent à l'entreprise de créer de l'émulation et de proposer un terrain d'engagement sur des actions environnementales à ses équipes.





Powell Intranet , un intranet qui aide l'entreprise à créer un espace fédérant ses initiatives environnementales et soutient des pratiques numériques responsables autour d'actions concrètes pour chaque collaborateur.

1. Centraliser les informations pour apporter plus de clarté aux collaborateurs et limiter la duplication des documents qui restent dans le tenant Microsoft 365 de l'entreprise.

2. Offrir un forum de discussion et une boîte à idées à tous les collaborateurs autour de campagne de réflexion initiées par l'entreprise.

3. Mettre en place un marché de la 2nd main dans l'intranet. Les employés peuvent échanger des articles d'occasion qui visent à instaurer des habitudes d'achat durables.

4. Mettre en place d'un espace de covoiturage dans Powell Intranet qui permet aux employés de l'entreprise de créer des trajets et de partager leurs véhicules privés avec des collègues qui se rendent à la même destination.

Powell Teams, une application permettant une meilleure gouvernance de Microsoft Teams, et qui simplifie la création de modèles de collaboration dans Teams pour sortir du tout email & facilite le ménage des Teams inactives.

1. Réaliser un bilan de santé complet de votre environnement Microsoft Teams pour une meilleure gouvernance

2. Gérer le cycle de vie des Teams et réduire les espaces inutilisés

3. Responsabiliser les employés en les incitant à collaborer en interne par Teams plutôt que par email.

« Nous sommes ravis de nous associer à Lecko pour proposer une Digital Workplace écoresponsable. Cette collaboration nous permettra d'aider les entreprises à adopter une approche plus durable en matière de travail et de communication, tout en réduisant leur empreinte carbone », déclare [Nom du porte-parole de Powell Software].

« Chez Lecko, nous sommes convaincus que la transformation digitale doit aller de pair avec la responsabilité environnementale. Ce partenariat avec Powell Software nous permet de proposer une solution innovante qui répond à la fois aux enjeux de collaboration et de communication des entreprises, et à leur engagement en faveur de la durabilité », ajoute [Nom du porte-parole de Lecko].

À propos de Powell Software

Powell Software est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les solutions de Digital Workplace. Avec la suite de Digital Workplace Powell Software, l'entreprise propose une suite complète d'outils pour optimiser la communication, la collaboration et l'engagement des employés.

À propos de Lecko

Lecko est une société de conseil spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Elle accompagne les organisations dans l'adoption des meilleures pratiques et des technologies les plus adaptées pour répondre à leurs enjeux de performance et de responsabilité environnementale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Esther Daga – Directrice marketing – [email protected] - 0627108905

