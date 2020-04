Power Ledger dévoile le plus grand projet au monde intitulé Choisis ta propre source d'énergie, lancé en France

- Power Ledger et le fournisseur au détail d'énergie verte ekWateur déploient la plateforme de négoce d'énergie sur 220 000 compteurs électriques dans toute la France.

- Les clients peuvent choisir le type d'énergie renouvelable qu'ils souhaitent acheter ainsi que l'endroit d'où elle provient ; elle est certifiée au moyen d'une chaîne de blocs.

- La deuxième étape du projet permettra aux habitants d'acheter et de vendre l'excédent d'énergie renouvelable à travers un système de négoce d'énergie entre pairs, grâce aux caractéristiques de Vision, le nouveau produit de Power Ledger.

PARIS, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Power Ledger a établi un partenariat avec ekWateur, le fournisseur au détail d'énergie verte, pour révolutionner le marché de l'électricité en France grâce à une technologie permettant au grand public, pour la première fois, de personnaliser son bouquet énergétique.

Plus de 220 000 compteurs électriques dans toute la France auront accès à Vision, le nouveau produit de Power Ledger, qui certifie l'origine et la source de l'énergie renouvelable.

Les foyers pourront choisir leur propre bouquet énergétique et le suivre à intervalles de trente minutes, mais aussi choisir une source et une origine certifiées d'énergie renouvelable.

Le Dr Jemma Green, la Directrice adjointe de Power Ledger, a déclaré : « Power Ledger a démontré que la technologie fonctionne, et nous sommes désormais prêts à la déployer à grande échelle au niveau national. Ce sera notre plus grand projet à ce jour. C'est également une première mondiale dans le domaine du négoce d'énergie, les clients pouvant choisir leur bouquet énergétique en sachant qu'il est certifié par le biais d'une plateforme de chaîne de blocs inaltérable. »

La technologie sera mise en service sur le réseau d'ekWateur d'ici à fin 2020.

« Le foyer peut s'approvisionner en énergie depuis les panneaux solaires de son voisin ou un parc éolien à Bordeaux ; notre plateforme lui offre le choix et le contrôle de sa source d'énergie », a-t-elle ajouté.

« Si le monde veut atteindre les cibles de l'Accord de Paris sur le climat consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d'ici à 2030, nous devons commencer à donner à chaque foyer la possibilité de passer à une énergie propre. Ce projet démontre les possibilités commerciales de notre technologie. »

ekWateur propose une énergie 100 pour cent renouvelable provenant d'éoliennes, de panneaux solaires et de centrales hydroélectriques.

Julien Tchernia, le cofondateur et PDG d'ekWateur, a déclaré : « La technologie de Power Ledger correspond parfaitement à notre conception des choses. »

« La transparence est essentielle pour ekWateur. Depuis le début, notre objectif est de proposer des services innovants à nos clients afin qu'ils puissent disposer de toutes les cartes et participer activement à la transition du marché de l'énergie. »

Power Ledger compte plusieurs projets à grande échelle avec des services publics et des autorités de l'État du monde entier, comme en Thaïlande, au Japon, en Australie, en Malaisie, en Inde, en Autriche et aux États-Unis.

À propos de Power Ledger

Power Ledger est une entreprise technologique australienne ayant mis au point une plateforme de négoce d'énergie renouvelable reposant sur une chaîne de blocs. La technologie de Power Ledger a remporté le prix mondial Extreme Tech Challenge de Sir Richard Branson. L'entreprise a créé une série de produits pour permettre le négoce d'énergie, le financement des actifs renouvelables et des marchés de crédits carbone et d'énergie renouvelable plus efficaces.

À propos d'ekWateur

ekWateur est un détaillant et un agrégateur d'énergie verte fournissant de l'électricité 100 pour cent renouvelable à partir d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de barrages hydrauliques. ekWateur est la première entreprise en France à proposer du gaz 100 pour cent renouvelable à partir de biométhane et à commercialiser des bûches de bois 100 pour cent renouvelables, fabriquées à partir de sciure de chêne provenant de forêts françaises gérées de manière durable. En 2018, l'entreprise a reçu le prix Charge de la Meilleure marque verte au monde.

SOURCE Power Ledger