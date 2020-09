Première mondiale : TEXPA innove en permettant la production de draps-housses avec coins à 90° et bande élastique à 360°

SAAL A.D. SAALE, Allemagne, 3 septembre 2020 /PRNewswire/ -- TEXPA, premier fabricant mondial de lignes de production entièrement automatisées de textiles pour la maison, a porté l'automatisation à un nouveau niveau avec la ligne « FITTED C90 - 360 ».

Grâce à l'introduction de la première ligne entièrement automatique, TEXPA a réussi à créer un système innovant qui permet de produire des draps-housses depuis le rouleau jusqu'au produit final – avec des coins à 90° et une bande élastique à 360° sur tout le pourtour du drap.

TEXPA répond aux exigences de précision et de qualité des producteurs et des clients finaux grâce à un système qui lui est propre et qui assure la mise en forme exacte des quatre coins. Les systèmes robotiques à la pointe de la technologie garantissent une production fiable en tout temps, sans avoir à recourir à du personnel.

Les distributeurs d'étiquettes intégrés permettent de positionner les étiquettes dans l'ourlet ainsi que dans les coins – et la fonction de connexion à une plieuse automatique supplémentaire rend le système encore plus performant.

La première ligne automatique de production de draps-housses au monde a déjà été livrée à un fabricant allemand renommé de linge de lit.

