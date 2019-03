Priority Pass révèle le nom des lauréats des prix Global Airport Lounge of the Year

Organisés pour la 14e année, ces prix sont basés sur les évaluations de 52 000 adhérents du Priority Pass. Ils récompensent les salons d'aéroport offrant les meilleurs services, expériences, rafraîchissements et équipements d'affaires. Le nombre de salons composant l'offre de Priority Pass a augmenté de 10 % l'an dernier. Il s'établit aujourd'hui à plus de 1 200 salons répartis dans plus de 500 villes à travers le monde, dans 143 pays au total.

Lauréat mondial

Le lauréat mondial est, cette année, Sala VIP Internacional. Il est exploité par Corporación Quiport, à l'aéroport international de Quito (Équateur), principale porte d'entrée dans le pays et seul aéroport d'Amérique du Sud érigé sur un terrain vierge de toute construction. Sala VIP Internacional a placé l'expérience client au cœur de la récente extension de son salon, et tire une grande fierté de son offre de services répondant aux besoins de chaque voyageur. Avec ses vues panoramiques sur la ville, la terrasse extérieure de ce salon constitue l'un de ses principaux atouts. Elle fournit un espace qui distille la lumière et les couleurs éclatantes de la capitale de l'Équateur. Le salon est équipé d'un mobilier élégant et fabriqué localement, en quantités généreuses. La culture locale est mise à l'honneur dans une atmosphère luxueuse. Le menu du salon a été conçu par Andrés Miño, un chef local renommé, et mêle cuisine internationale et cuisine équatorienne. Les convives peuvent faire leur choix parmi toute une variété de vins provenant de la cave privée du salon, et savourer leur repas en contemplant le magnifique coucher du soleil sur Quito. Ouvert jour et nuit, ce salon moderne et élégant offre des espaces de travail privés, des zones dédiées au sommeil, une salle de massage ainsi que des douches pour les passagers qui souhaitent se rafraîchir avant un long vol ou lors d'une escale.

Les prix Global Airport Lounge of the Year s'appuient sur une analyse des résultats des votes dans plusieurs catégories incluant les équipements d'affaires, le confort, le service offert par le personnel du salon, ainsi que la nourriture et les boissons. Cette année, c'est Sala VIP Internacional de Quito qui a raflé la mise dans toutes ces catégories.

Andrew O'Brian, Président et CEO de Quiport, l'opérateur de Sala VIP Internacional, a déclaré : « C'est un grand honneur que d'être désigné lauréat mondial des prix Global Airport Lounge of the Year de cette année. Nous sommes fiers d'offrir un espace universel où les passagers peuvent se reposer et se décontracter tout en profitant de l'ambiance spécifique de Quito, une ville colorée, conviviale et où l'on déguste une cuisine savoureuse !

Admirer un splendide coucher de soleil, entouré des jaracandas et des jasmins qui ornent notre terrasse, rien de tel pour se détendre avant un vol. Nous sommes heureux que cette expérience unique, assortie de notre excellent service client, ait laissé une impression durable sur nos clients. »

Lauréat européen

Vainqueur d'une compétition acharnée, le Primeclass Riga Business Lounge, à l'aéroport international de Riga, en Lettonie, a été couronné meilleur salon d'Europe. Situé dans le plus grand aéroport des pays baltes, ce vaste salon est doté de grandes baies vitrées qui donnent sur les pistes. En harmonie avec les traditions et la culture lettones, le salon propose des plats et des boissons (notamment du balsam) emblématiques de la Lettonie, et collabore depuis peu avec des artistes locaux tels qu'Arvils Linde pour exposer des œuvres d'art dans les différents espaces. Ce salon a obtenu le plus grand nombre de recommandations de la part des adhérents. Il possède d'autres installations qui le rendent particulièrement attrayant, parmi lesquelles une salle de conférences, un espace de jeux pour les enfants ou encore des douches.

Le Northern Lights Executive Lounge de l'aéroport international d'Aberdeen, en Écosse, a été classé second de la région, et récompensé à ce titre par le prix « Highly Commended » (« Hautement recommandé »). Ce salon est réputé pour son offre excellente en matière de nourriture et de boissons, à base de produits locaux. Approuvée par Craig Wilson, le chef en kilt de l'Aberdeenshire, la carte inclut notamment des burgers de bœuf Aberdeen-Angus. Le salon dispose d'un choix varié de whiskys.

Les salons distingués cette année investissent par ailleurs dans des équipements d'affaires de niveau supérieur, afin que les visiteurs puissent travailler sans être distraits. Au Sala VIP Internacional, à Quito, la quasi-totalité des sièges, ainsi que des tables de l'espace restauration, est équipée de prises électriques, afin que les clients puissent rester connectés. Plus généralement, du matériel de conférence est disponible dans de nombreux salons Priority Pass, avec des écrans TV et des systèmes vidéo permettant des présentations interactives. Les salons les mieux classés tels que le SATS Premier Lounge du terminal 3 de l'aéroport international Changi de Singapour sont également équipés de postes de travail dédiés.

Lauréats des prix Global Airport Lounge of the Year

l Monde : Sala VIP Internacional, aéroport international de Quito, Équateur

l Europe : Primeclass Riga Business Lounge, terminal E, aéroport international de Riga, Lettonie

l Afrique et Moyen-Orient : Ahlan Lounge at B, terminal 3, hall B, aéroport international de Dubaï, Émirats arabes unis

l Asie-Pacifique : Miracle First Class Lounge, hall international D, aéroport international de Bangkok Suvarnabhumi, Thaïlande

l Amérique du Nord : Lounge 19, terminal 1, aéroport international Benito Juarez de Mexico, Mexique

Andy Besant, directeur des expériences de voyage chez Collinson, opérateur de Priority Pass, a déclaré : « Des destinations moins explorées ont obtenu d'excellents classements cette année. Les voyages hors des sentiers battus connaissant un succès grandissant, nous constatons une augmentation du trafic dans les salons d'aéroports situés à l'écart des circuits touristiques traditionnels et des itinéraires aériens attendus, ce qui met en valeur la qualité remarquable des expériences offertes dans les salons à l'échelle mondiale.

« Priority Pass s'engage à offrir à ses adhérents l'accès aux meilleurs salons d'aéroport à travers le monde, et notre réseau mondial de salons partenaires permet aux voyageurs de se détendre avant leur vol, et d'améliorer ainsi leur voyage avant même qu'il ne commence. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

Liste complète des lauréats des prix Priority Pass Global Airport Lounge of the Year :

Monde :

l Lauréat global : Sala VIP Internacional, aéroport international de Quito, Équateur

Europe :

l Lauréat régional : Primeclass Riga Business Lounge, terminal E, aéroport international de Riga, Lettonie

l Hautement recommandé : Northern Lights Executive Lounge, aéroport international d'Aberdeen, Royaume-Uni

Afrique et Moyen-Orient :

l Lauréat régional : Ahlan Lounge at B, terminal 3, hall B, aéroport international de Dubaï, Émirats arabes unis

l Hautement recommandé : Marhaba Lounge, terminal 3, hall A, aéroport international de Dubaï, Émirats arabes unis

Asie-Pacifique :

l Lauréat régional : Miracle First Class Lounge, hall international D, aéroport international de Bangkok Suvarnabhumi, Thaïlande

l Hautement recommandé : SATS Premier Lounge, terminal 3, aéroport international Changi de Singapour, Singapour

Amérique du Nord :

l Lauréat régional : Lounge 19, terminal 1, aéroport international Benito Juarez International de Mexico, Mexique

l Hautement recommandé : The Club MCO, terminal B, hall 4, aéroport international d'Orlando, Floride, États-Unis

Amérique latine et Caraïbes :

l Hautement recommandé : Eldorado Lounge, terminal 1, aéroport international El Dorado de Bogota, Colombie

Méthodologie

Pour établir les prix de cette année, Priority Pass a recueilli plus de 52 000 évaluations auprès de ses adhérents via la fonctionnalité de notation des salons sur le site Internet et l'application de Priority Pass. Les adhérents ont évalué les salons d'après un vaste choix de critères allant de la qualité globale des salons aux rafraîchissements en passant par le personnel, les équipements d'affaires et l'ambiance.

À propos de Priority Pass

Priority Pass est le programme original et leader du marché en matière d'expériences aéroportuaires. Il permet aux voyageurs avisés qui utilisent fréquemment l'avion d'accéder à plus de 1 200 salons et expériences aéroportuaires dans plus de 500 villes de 143 pays. Ceci passe de plus en plus par des offres de restauration et de soins spa, accessibles de la même manière que les salons, dans des aéroports des quatre coins du monde. Grâce à l'application Priority Pass pour iOS et Android, les adhérents peuvent découvrir facilement et rapidement les lieux où le Priority Pass est valable, vérifier instantanément leur droit d'accès et utiliser leur carte numérique d'adhérent pour accéder aux salons et expériences de l'aéroport.

Priority Pass est exploité par Collinson, un leader mondial de la fidélisation et des avantages clients. Collinson fournit des produits de voyage, d'assurance et d'assistance exceptionnels permettant de différencier les propositions ainsi que les solutions de fidélisation qui augmentent la valeur et l'intensité de la relation client. Depuis plus de 30 ans, nous sommes le partenaire de choix des plus grands réseaux de paiement au monde, de plus de 600 banques, plus de 90 compagnies aériennes et plus de 20 groupes hôteliers, avec pour objectif de créer des expériences clients offrant un avantage concurrentiel. Ils peuvent ainsi acquérir, interagir avec, et retenir les clients les plus rentables, mais également les plus exigeants.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site www.prioritypass.com

