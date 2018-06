TOKYO, 19 juin 2018 /PRNewswire/ -- PrismPlus Co., Ltd., dont le siège social se trouve dans le district de Nakano-ku de Tokyo, a annoncé la sortie officielle du jeu de puzzle « Rooms : The Unsolvable Puzzle » en Europe le (mardi) 19 juin pour PlayStation® 4 et PlayStation® VR.

Lien de téléchargement de l'image : https://photos.app.goo.gl/79xQe9c6XMOH2m1y2

Lien pour le trailer officiel en anglais : https://youtu.be/AXlrgvXrH8M

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201806124904-O1-YBAeqar8)