ProColombia : La Colombie s'impose comme une destination touristique pour l'Europe

La Semaine virtuelle de la Colombie en Europe a donné lieu à 85 % de plus de réunions d'affaires et à 103 % de plus d'opérations commerciales qu'en 2019.

MADRID, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'Europe continue de manifester un vif intérêt pour la Colombie, vue comme une destination idéale pour passer des vacances et y tenir des réunions. Cela est apparu clairement lors de la Semaine virtuelle de la Colombie en Europe, un forum virtuel universitaire et d'affaires qui s'est tenu du 19 au 23 octobre. Organisé par ProColombia, ce forum a réuni plusieurs des principaux intervenants du secteur des deux continents. Au cours de cet événement virtuel, 465 réunions d'affaires ont eu lieu (contre 251 dans l'édition précédente) entre 70 acheteurs de 12 pays différents et 54 exportateurs colombiens. L'événement a généré un chiffre d'affaires prévu de 1 855 174 dollars américains, dépassant l'objectif établi de 1 500 000 dollars américains.

La semaine a commencé avec des discours prononcés par le vice-ministre du tourisme de la Colombie, Julián Guerrero, la directrice générale du World Travel & Tourism Council, Gloria Guevara, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, et la présidente de ProColombia, Flavia Santoro.

Modéré par le directeur général de Hills Balfour, le débat portait sur l'avenir de l'industrie du tourisme du point de vue des voyagistes. Y participaient le PDG de The Travel Corporation, le directeur national d'Air Europa au Royaume-Uni et en Irlande, et le président de LATA. Ont participé au panel sur le segment MICE Esfera/MPI, Asoeventos et Maritz Global. La discussion a mis en évidence le classement de la Colombie, qui, selon l'ICCA, figure parmi les 30 premiers pays hébergeant les événements de l'industrie des réunions.

Le panel sur la connectivité aérienne était modéré par Gilberto Salcedo, vice-président du tourisme de ProColombia. Ont participé au panel des représentants de Lufthansa, d'Air France-KLM, de Turkish Airlines, d'Avianca, d'OPAIN et de l'Autorité de l'aviation civile colombienne. Gilberto Salcedo a souligné les importants efforts déployés en matière de biosécurité par l'aéroport international El Dorado de Bogota, avec notamment la création d'un laboratoire dans l'aéroport qui effectue des tests d'anticorps et de PCR, les efforts mis en œuvre pour obtenir l'approbation d'un test de PCR rapide, et les communications sur l'importance de la pré-inscription via l'application Check-Mig avant le voyage afin de réduire les temps d'attente. Les compagnies aériennes ont souligné l'importance de la Colombie comme destination et plaque tournante régionale, mettant en avant l'énorme potentiel du pays dans le monde entier — particulièrement en Europe — et les perspectives de marché favorables qui ont entraîné une augmentation des voyages d'affaires, ainsi qu'un accroissement de l'activité touristique, des expériences culturelles et du nombre de conférences.

Entre août 2018 et août 2020, 34 nouvelles routes sont arrivées en Colombie, l'Europe étant l'une des routes prioritaires. De fait, 20 % des arrivées en Colombie proviennent de cette région du monde.

Comme toujours, la Colombie est prête à accueillir les voyageurs et à les faire se sentir mieux que jamais, leur proposant des destinations touristiques inoubliables, dans le respect de la durabilité et des règles de biosécurité.

SOURCE ProColombia