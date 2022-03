ProLogium Technology nomme un nouveau directeur du développement international

Gilles Normand, qui compte 35 ans d'expérience chez Renault, est nommé vice-président directeur du développement international

TAIPEI, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- ProLogium Technology annonce la nomination de son nouveau directeur en réponse à la croissance rapide de l'industrie des véhicules électriques et pour renforcer l'activité durable du Groupe sur les marchés mondiaux. ProLogium Technology annonce la nomination de Gilles Normand au poste de vice-président directeur du développement international, avec effet immédiat. M. Normand travaillera sous la responsabilité directe de Vincent Yang, Président Directeur Général et fondateur de ProLogium Technology.

Dans ce nouveau rôle, M. Normand prendra la tête de la stratégie de ProLogium visant à étendre la présence de la société sur les marchés européens (à l'exception de l'Allemagne) et asiatiques (à l'exception de la Chine), tout en développant des partenariats et des plans pour partager l'engagement de la société avec ses partenaires, ses clients et la communauté. M. Gilles Normand a déclaré : « Je suis très motivé par ce nouveau défi stratégique au moment où le marché mondial des VE entre dans une phase de croissance importante. J'ai été particulièrement impressionné par la maturité de ProLogium dans la maîtrise de la technologie des batteries à semi-conducteurs. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour continuer à débloquer des partenariats stratégiques visant à répondre aux besoins en constante évolution des clients. Tout en renforçant notre leadership sur les marchés existants et nouveaux, nous apporterons à nos clients des solutions innovantes en matière de batteries à semi-conducteurs ».

« Le changement de direction que nous annonçons aujourd'hui reflète l'évolution continue de ProLogium et de notre stratégie commerciale mondiale », a déclaré M. Vincent Yang, PDG et fondateur de ProLogium Technology. « Gilles Normand est un leader transformateur qui a contribué à renforcer et à redynamiser de nouveaux domaines d'activité et les équipes. Avec plus de 3 décennies d'expertise en matière de développement commercial et d'expansion du marché, je suis convaincu qu'il continuera à stimuler l'innovation et accroître la portée du marché mondial ».

M. Gilles Normand a débuté sa carrière chez Renault en 1988 au département de la planification des produits, avant de passer à la division des ventes et du marketing. En 1998, il est nommé vice-président de la coordination commerciale pour Renault Mercosur. En 1999, il rejoint Nissan au Japon pour prendre en charge les ventes et le marketing pour l'Amérique latine et les Caraïbes. En 2009, il est nommé vice-président corporate, en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Inde pour Nissan et Infiniti. En 2012, Gilles Normand devient vice-président principal, président de la région Asie-Pacifique et membre du comité de direction de Renault. En 2017, il est devient vice-président principal chargé des activités liées aux véhicules électriques et acquiert une compréhension approfondie du développement des tendances futures des véhicules électriques et des opportunités de croissance.

Fondée en 2006, ProLogium Technology est une société d'innovation énergétique axée sur la recherche, le développement et la fabrication de batteries à semi-conducteurs. Elle fournit des solutions de batteries de nouvelle génération pour les véhicules électriques dans les marchés de consommation et les applications industrielles. Grâce à des années de technologies fondamentales éprouvées, ProLogium répond aux exigences des batteries, notamment une sécurité extrême, une densité énergétique élevée et un faible coût. Par le biais de sa ligne de production pilote automatisée, ProLogium a fourni près de 8 000 cellules témoins de batteries à semi-conducteurs à des constructeurs automobiles mondiaux à des fins de test et de développement de modules. ProLogium Technology est actuellement le seul fabricant de batteries à semi-conducteurs au monde à avoir atteint la production de masse et continue d'inspirer l'innovation mondiale en matière de batteries pour un avenir entièrement électrique et durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.prologium.com.

