Prophil - Conférence de lancement. Entreprise et Post-croissance : Réinitialiser nos modèles économiques, comptables et de gouvernance

De quoi s'agit-il ? De penser et d'agir au-delà de la poursuite de la croissance économique illimitée comme projet de société, qui n'est plus soutenable d'un point de vue environnemental ni social. Nous avons moins d'une dizaine d'années pour opérer une transformation radicale de nos modèles de production et de consommation.

Par où commencer ? À travers cette étude, Prophil ouvre une voie pour penser les entreprises dans le monde de « l'après croissance », là où les partisans de la décroissance ont échoué et où les défenseurs de la croissance verte ne sont plus crédibles : une invitation à revisiter nos imaginaires entrepreneuriaux, à réinitialiser nos modèles économiques, comptables et de gouvernance ; devenus inopérants et obsolescents face aux limites planétaires et aux besoins sociaux essentiels.

Décryptage des concepts clés de la post-croissance, témoignages d'experts et d'entrepreneurs pionniers, exploration des alternatives en matière de gouvernance, modèle économique et comptabilité. Nous vous convions à voyager à nos côtés vers cette « terra incognita » qu'est la post-croissance, dont les contours se dessinent sous nos yeux.

Cette étude est le fruit de 18 mois de travaux réalisés en collaboration avec nos partenaires académiques (La Chaire Performance Globale Multi-capitaux d'Audencia, l'Institut Society & Organization d'HEC Paris et l'Ecole d'enseignement supérieur Lumia) et avec le soutien de nos partenaires institutionnels (le familly office AFIR, la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes, le groupe norsys et la fondation actionnaire Seabird Impact).

A propos de Prophil

Prophil est une entreprise à mission, de recherche et de conseil, dédiée à la contribution des entreprises au bien commun, qui accompagne des entrepreneurs engagés à mettre en œuvre des stratégies alternatives.

Prophil articule un pôle recherche, qui défriche et forge des nouveaux modèles économiques, juridiques et de gouvernance, avec un pôle conseil dédié à la conception sur-mesure de stratégies contributives au bien commun. Prophil a ainsi fait émerger en France les concepts d'entreprise à mission et de fondation actionnaire.

Créé en 2013, Prophil est la convergence de trente ans d'engagement de ses associées : Virginie Seghers, spécialiste de la nouvelle philanthropie et de l'entrepreneuriat social, et Geneviève Ferone Creuzet, pionnière de la finance responsable et du développement durable en entreprise.

