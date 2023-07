Propriété immobilière de Naples en Floride à vendre - Le PPSF le plus bas à Quail West Golf and Country Club

Le 4244 Brynwood est considéré comme « le plus bas prix par pied carré à Naples, en Floride », et une acquisition d'un dollar par livre permet de réaliser des économies de 20-25 %

Pour que votre voyage d'achat à l'autre bout de l'Atlantique soit plus agréable, l'acheteur se verra rembourser deux billets aller-retour en classe affaires à bord de Virgin Airways

NAPLES, Fla., 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Naples Homes and Rentals Inc. , a annoncé aujourd'hui la mise en vente de la propriété résidentielle située au 4244 Brynwood Drive, à Naples, Floride 34119. 4244 Brynwood est une propriété luxueuse de très grande taille, d'une superficie d'environ 700 mètres carrés et d'un vaste espace de vie extérieur d'une superficie totale d'environ 600 mètres carrés. Elle est proposée sur realtor.com au prix de 5 100 000 dollars américains ou 4 017 780 livres sterling.

À un peu plus de 4 millions de livres sterling, le prix est incroyablement bas, soit 535,69 dollars par pied carré », Michelle Craft, courtière en chef de la société de courtage immobilier Naples Homes and Rentals. « À l'université, je n'étais pas naturellement douée pour les mathématiques », a déclaré Mme Craft, « mais même moi, je reconnais qu'il s'agit là d'une opportunité fabuleuse ».

Le terrain de 4244 Brynwood est exceptionnellement grand, avec une superficie de près d'un demi-hectare et une vue imprenable sur le 15e trou du parcours Quail West Golf and Country Club . Il est parfait pour offrir des divertissements tout au long de l'année - une lanai entièrement grillagée, des vues sur le lac, un bar extérieur, une piscine et un spa massifs, une cuisine extérieure et une cheminée à gaz confortable.

Un grand escalier à deux étages et des fenêtres de 8 mètres de haut situées dans la salle de séjour permettent de capter la lumière naturelle. La maison principale comprend quatre chambres avec salle de bains, et la cabane des invités est une suite privée. La cuisine gastronomique est équipée de quatre fours, de trois lave-vaisselle, d'un grand garde-manger et d'une impressionnante cave à vin à température contrôlée. La chambre principale, spacieuse, dispose d'une salle de bains attenante, d'une douche à l'italienne sur mesure, d'un WC pour elle et pour lui et de trois immenses penderies conçues pour les amoureux des vêtements et des chaussures. Un salon formel, une salle à manger formelle et un bureau complètent le 4244 Brynwood. La maison est "prête pour l'énergie solaire" et convient parfaitement à tout nouveau propriétaire à la recherche d'une maison éco-énergétique.

« A la clôture, notre courtier remboursera aux acheteurs deux billets aller-retour de Gatwick à Miami à bord de Virgin Airways/Delta », a déclaré Craft (jusqu'à 10 000 dollars).

Pour plus d'informations, veuillez contacter directement Mme Craft au 011 2239 784 9356 ou par courriel à Michelle Craft, Managing Broker

Contact: Michelle Craft, courtière en chef

Naples Homes and Rentals Inc.

Email de Michelle Craft

011 239 784 9356

SOURCE Naples Homes and Rentals Inc.