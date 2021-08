Publication officielle de l'indice mondial de créativité et de développement durable

Le premier numéro du rapport sur l'indice a évalué le niveau des contributions que l'économie créative peut apporter pour aider les villes à atteindre l'ODD 8 : emploi décent et croissance économique, en identifiant quatre points de vue clés :

1. Démonstration internationale du Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU) :

Les villes créatives sont un point de rassemblement central de l'économie créative

Dans plus de 60 % des villes créatives, l'économie créative contribue directement à plus de 10 % du PIB. Parmi les 14 villes créatives de Chine, celle de Pékin contribue à hauteur de 15,69 % à l'économie globale, la contribution directe de la créativité culturelle et de l'innovation technologique dépassant toutes deux la moyenne mondiale.

2. Universalité de l'économie créative :

L'économie créative stimule l'économie globale et l'emploi dans les grandes et petites villes

La contribution de l'économie créative au PIB n'a pas de corrélation évidente avec la taille de la ville. Qu'il s'agisse de Pékin et de Shanghai, toutes deux très peuplées et dotées d'une économie massive, de Sydney, ville de taille moyenne, ou même de la petite ville d'Adélaïde, il est possible de favoriser la croissance économique urbaine et le développement économique durable en encourageant, en soutenant et en guidant le développement de l'économie créative.

3. Les principaux avantages du secteur des technologies numériques :

Les secteurs des services d'information et des sciences et technologies dépassent les secteurs de la culture et des arts en termes de contribution économique

La contribution globale au PIB des secteurs des services d'information et des sciences et technologies à l'économie créative est relativement élevée, les villes créatives de Chine, représentées par Hangzhou (99,99 %), Shenzhen (96,87 %) et Pékin (91,72 %), se situant essentiellement dans la moyenne internationale. Parallèlement, il incombe aux secteurs de la culture et de l'art, ainsi que des loisirs et du divertissement, d'intégrer la recherche scientifique et les technologies émergentes afin d'accroître la valeur ajoutée industrielle. À Pékin et à Shanghai, où l'économie créative est relativement bien répartie, les services d'information et les industries scientifiques et technologiques représentent chacun près de la moitié des emplois liés à l'économie créative, ce qui est supérieur à la moyenne internationale.

4. Caractéristiques des villes chinoises :

Une « main visible » a un impact clair sur l'allocation des ressources dans l'ensemble de l'économie créative

En tant que municipalités relevant directement du gouvernement central, Pékin et Shanghai disposent de ressources plus importantes en matière de recherche scientifique et de culture, et la proportion allouée à l'économie créative est nettement plus élevée que dans les autres villes. La combinaison des industries et la concentration de la recherche scientifique et des ressources culturelles locales sont toutes essentielles au développement d'une économie créative dans les villes créatives de Chine.

D'autres résultats de recherche sont disponibles dans les rapports de la série de recherche sur la créativité et le développement durable publiés par le Centre international de l'UNESCO pour la créativité et le développement durable.

