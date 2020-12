PureVPN dévoile le cadeau de Noël pour les utilisateurs mondiaux de VPN

Le principal fournisseur de VPN étend ses souhaits de Noël avec ses offres premium.

HONG KONG, 24 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Noël s'apparente à une tradition d'échange de cadeaux qui est à la fois réconfortante et agréable. Suivant la même tradition avec plus de zèle que l'année dernière, PureVPN a récemment révélé son offre VPN de Noël, qui n'est rien de moins qu'un cadeau parfait pour tous les fans de VPN soucieux de la sécurité et de la confidentialité ou en quête de divertissement.

Le cadeau de Noël de PureVPN offre tous ses services et fonctionnalités premium à un énorme -88% de réduction . Cette délicieuse remise est associée au plan de 5 ans le plus demandé de PureVPN. Le prix réel du plan de 5 ans est de €9,60 mais avec une réduction de -88%, les utilisateurs ne paient que €71 qui se décompose à €1,18 par mois.

L'Offre VPN exclusif de PureVPN pour Noël s'étend également aux utilisateurs intéressés par des plans annuels à court terme. Le forfait d'un an est maintenant disponible à -64% de réduction, ce qui fixe le prix réduit à un coût total de €41,95 une ventilation mensuelle de €3.50.

Cette remise de Noël à bascule est également un gage de gratitude pour les utilisateurs qui ont aidé PureVPN à faire la une des journaux tout au long de 2020. PureVPN a débuté l'année en testant ses déclarations de non-journalisation en subissant non pas un, mais deux audits indépendants. Le premier par un auditeur de systèmes de sécurité basé en Californie - Altius IT, et le second par KPMG: l'un des quatre grands services d'audit professionnels au monde.

De plus, PureVPN a mis à niveau son infrastructure réseau en ajoutant plus de serveurs, ce qui porte le nombre de serveurs VPN à plus de 6500. De plus, les utilisateurs qui pouvaient utiliser PureVPN sur un maximum de 5 appareils peuvent désormais connecter jusqu'à 10 appareils avec un seul compte.

En s'inscrivant à l'offre VPN exclusive de Noël de PureVPN, les utilisateurs peuvent profiter de tous ces avantages et mises à niveau futures de manière transparente sur leurs appareils préférés. Cependant, il s'agit d'une offre à durée limitée, c'est pourquoi PureVPN exhorte les utilisateurs VPN du monde entier à obtenir cette offre avant la fin du temps imparti.

SOURCE PureVPN