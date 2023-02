PXG fait une percée sur le marché des balles de golf avec la sortie des balles de golf PXG® Xtreme™

Les toutes nouvelles balles de golf PXG Xtreme offrent une distance extrême et un contrôle parfait sur le green

SCOTTSDALE, Arizona, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- PXG , la société d'équipement et de vêtements de golf fondée par l'entrepreneur américain Bob Parsons, a élargi son offre sur les parcours pour proposer des balles de golf révolutionnaires. Animée par le désir de résoudre un problème pour les consommateurs, celui du choix redouté entre distance et contrôle, PXG a mis au point les balles de golf PXG Xtreme pour qu'elles allient parfaitement les deux.

Depuis sa création, PXG a bouleversé l'industrie du golf par son approche innovante de la recherche et du développement, renonçant aux cycles traditionnels de sortie des produits et mettant l'accent sur la performance. PXG applique les mêmes processus éprouvés à la conception de la technologie des balles de golf et, après près d'une décennie de recherche et de développement, la société a dévoilé les balles de golf PXG Xtreme.

« PXG est avant tout une entreprise de recherche et de développement », a déclaré Bob Parsons, fondateur de PXG. « Tout ce que nous faisons commence par une question : « Pouvons-nous fabriquer un meilleur produit ? Pendant longtemps, malgré tous nos efforts, nous n'étions pas sûrs de pouvoir fabriquer une meilleure balle de golf. Mais nous n'avons pas cessé d'essayer. Grâce au concours d'un nouveau partenaire pour renforcer nos capacités d'ingénierie et en tirant parti de nombreuses années de réalisation de données et de tests, nous sommes heureux et fiers de présenter enfin une balle de golf suffisamment performante pour mériter le nom de PXG. »

Les balles de golf PXG Xtreme présentent une construction explosive en trois couches et un motif à 338 alvéoles sans couture. Le noyau en polybutadiène à C.O.R. élevé est conçu pour des performances à grande vitesse. Une couche de recouvrement en ionomère ferme augmente encore la vitesse pour une distance maximale au départ du tee. Le revêtement extérieur en uréthane souple maximise le spin pour un contrôle optimal sur le green.

Les alvéoles sont conçues pour offrir des caractéristiques aérodynamiques qui maximisent la distance avec le driver tout en produisant une trajectoire élevée accompagnée d'un spin optimal avec les fers et les wedges. En conséquence, cette balle de golf à trois couches offre qualité, constance et performance à chaque coup, quel que soit le lie, pour tous les golfeurs.

La nouvelle balle de golf présente également une aide à l'alignement améliorée pour aider les joueurs à aligner facilement leurs balles et à rentrer plus de putts.

Les balles de golf PXG Xtreme sont désormais disponibles dans les magasins de détail et les centres de distribution de la société, ainsi que par téléphone auprès du service d'assistance aux joueurs PXG et sur www.PXG.com.

