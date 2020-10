PXG lance un putter Blackjack entièrement optimisé et 100 % usiné

Mettez toutes les chances de votre côté avec la nouvelle technologie Deep CG de PXG

SCOTTSDALE, Arizona, 9 Oct. 2020 /PRNewswire/ -- PXG, une société de golf innovante qui se consacre au développement d'équipements de haute performance, a lancé sa toute dernière technologie de club de golf : le Putter Blackjack de PXG. Premier produit de la nouvelle collection Battle Ready de la société, le Blackjack est un putter de style maillet entièrement optimisé pour la stabilité et la tolérance à chaque coup.

« De l'emplacement du MOI et de la CG à l'équilibre et à la stabilité, nous avons absolument tout optimisé sur notre nouveau putter de Blackjack », a déclaré Bob Parsons, PDG de PXG. « Puisque les coups roulés représentent environ 40 % des coups tirés, pourquoi ne pas mettre les chances de votre côté avec le Blackjack ? »

Le Putter Blackjack introduit une nouvelle construction bi-matière, intégrant de l'aluminium de qualité aérospatiale et du tungstène haute densité pour soutenir un centre de gravité (CG) profond. En plaçant le CG plus loin du visage, il est plus difficile pour un joueur de faire dévier l'angle du visage de sa trajectoire naturelle. Cela améliore la capacité du joueur à livrer le visage carré à l'impact.

De plus, le Blackjack est doté d'un nouveau modèle de face pyramidale de taille variable avec une profondeur de rainure optimisée pour augmenter la vitesse de frappe au centre. La conception permet également d'assurer la cohérence de tous les facteurs importants qui influent sur le roulis, notamment la vitesse initiale de la balle, l'angle de lancement, la vitesse de rotation et la distance de dérapage.

Le Blackjack présente des poids de semelle importants qui influencent la masse et le biais de la tête de club. Ces poids sont facilement ajustables pour une performance optimale.

Avec une plage de poids globale réglable de 330 g à 445 g, la masse assemblée du Blackjack est définie par le hosel choisi. Le putter fait appel à l'un des quatre types de boyaux (heel-shafted, double bend, plumber's neck, armlock) pour s'adapter à n'importe quel coup.

La semelle du Blackjack porte l'emblématique insigne Darkness Insignia de PXG. L'insigne commémore le service de Bob Parsons comme fusilier du 26e régiment du Corps des Marines des États-Unis pendant la guerre du Vietnam.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.PXG.com.

À PROPOS DE PXG

PXG a été fondée par l'entrepreneur américain Bob Parsons. Grâce à une technologie de pointe et à des procédés de fabrication sophistiqués intégrant des alliages à haute performance, PXG produit certains des meilleurs clubs de golf au monde.

L'équipe professionnelle de PXG est composée de personnalités de premier plan telles que Zach Johnson, Pat Perez, Ryan Moore, Jason Kokrak, Joel Dahmen, Lydia Ko, Anna Nordqvist, Celine Boutier, Austin Ernst, Christina Kim, Katherine Kirk, Gerina Piller, Jennifer Song et Linnea Strom.

PXG propose une gamme complète de clubs pour droitiers et gauchers, y compris des drivers, des bois de parcours, des hybrides, des fers, des wedges et des putters.

Contact pour les médias :

Leela Brennan

[email protected]

+1.480.387.5591

