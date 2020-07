Quantron met en œuvre la propulsion à hydrogène sur le marché des transporteurs

Les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques se complètent pour créer une large gamme de solutions de mobilité électronique pour les courtes et longues distances et pour fournir une variété d'options pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. La combinaison de ces deux technologies permet de réaliser des véhicules à propulsion alternative ayant une autonomie allant jusqu'à 400 km et une charge utile pouvant atteindre 1.200 kg.