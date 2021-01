Quelles Sont Les Meilleures Entreprises Où Travailler ?

GLASSDOOR DÉVOILE LES GAGNANTS DU PRIX DU CHOIX DES EMPLOYÉS 2021

Alors que la Covid-19 rebat les cartes du monde du travail, le top 25 du prix du Choix des Employés évolue peu, ce qui traduit les efforts de management et de respect de la marque employeur.

Les technologies numériques dominent toujours le classement français.

L'industrie et la distribution se frayent un chemin dans le Top 10 malgré une année difficile.

PARIS, le 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Glassdoor, leader mondial des études sur l'emploi et les entreprises, a annoncé les lauréats de sa 6ème édition française du Prix du Choix des Employés qui récompensent les meilleurs employeurs en 2021. Contrairement à d'autres prix, les prix Glassdoor du choix des employés sont basés sur les commentaires des employés qui donnent volontairement un avis anonyme, en laissant un commentaire sur leur employeur, avec la description de leur poste, de l'environnement de travail et de l'entreprise, au cours de l'année passée.

En 2021, le Prix du Choix des Employés inclut six catégories distinctes, récompensant les Meilleurs Employeurs en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. En France, Glassdoor annonce les 25 meilleurs lieux de travail parmi les entreprises employant 1 000 employés ou plus. Les gagnants sont classés selon leur note générale au cours de l'année passée. (Note sur une échelle en cinq points : 1= très insatisfait, 3 = OK, 5 = très satisfait ; les calculs réels dépassent la millième décimale.)

Les 10 Meilleurs Employeurs en 2021 en France sont :

Pour découvrir le top 25 : suivre ce lien

"Depuis l'émergence de la Covid-19, toutes les entreprises, dans tous les secteurs, ont été impactées et doivent composer avec l'instabilité économique. Cette année, les gagnants ont prouvé, selon leurs propres salariés, qu'ils ont su relever les défis liés à l'organisation du travail et soutenir leur personnel dans ces moments extraordinaires et incertains", déclare Christian Sutherland-Wong, directeur général de Glassdoor. " Les gagnants du classement Best Places to Work sont généralement récompensés pour leur culture axée sur la mission de l'entreprise, une gouvernance transparente et des possibilités d'évolution dans la carrière. En cette année particulière, nous avons vu des entreprises qui ont su se réinventer pour donner la priorité à la santé (physique et mentale), à la sécurité et au bien-être de leurs salariés. J'adresse donc toutes mes sincères félicitations aux lauréats du Prix du Choix des Employés 2021".

Les Grands enseignements 2021

La force de la culture d'entreprise

Salesforce (n°1) dont la culture d'entreprise est déclinée selon le concept de famille ( Ohana , en maori) conserve sa première place en France . Par ailleurs, Salesforce est l'entreprise qui se classe première dans les classements du Prix du Choix des Employées dans 5 pays : Etats-Unis, Canada , Royaume-Uni, Allemagne et, donc, en France .





Salesforce (n°1) dont la culture d'entreprise est déclinée selon le concept de famille ( , en maori) conserve sa première place en . Par ailleurs, Salesforce est l'entreprise qui se classe première dans les classements du Prix du Choix des Employées dans 5 pays : Etats-Unis, , Royaume-Uni, Allemagne et, donc, en . Confiance et stabilité

Seulement 0,4 point sépare le Salesforce (n°1) de Dassault Systèmes (n°25). Toutes les entreprises du top 25 sont donc positivement perçues par leurs salariés.

Avec seulement 5 entrées (Sage, n°7; DisneyLand Paris , n°17; Vinci, n°21; Danone, n°24; Dassault Systèmes, n°25) et 5 sorties (Onepoint, Extia, Sia Partners, Ubisoft, Saint-Gobain) dans le top 25, l'opinion des salariés pour leur entreprise est globalement stable. Cela peut se traduire par une cohérence entre la marque employeur et la réalité du management interne (opportunité de carrière intéressante, bon équilibre social entre vie professionnelle et privée, rémunération gratifiante, confiance managériale, etc.).





Seulement 0,4 point sépare le Salesforce (n°1) de Dassault Systèmes (n°25). Toutes les entreprises du top 25 sont donc positivement perçues par leurs salariés. Avec seulement 5 entrées (Sage, n°7; DisneyLand , n°17; Vinci, n°21; Danone, n°24; Dassault Systèmes, n°25) et 5 sorties (Onepoint, Extia, Sia Partners, Ubisoft, Saint-Gobain) dans le top 25, l'opinion des salariés pour leur entreprise est globalement stable. Cela peut se traduire par une cohérence entre la marque employeur et la réalité du management interne (opportunité de carrière intéressante, bon équilibre social entre vie professionnelle et privée, rémunération gratifiante, confiance managériale, etc.). Le numérique transforme le monde... et séduit ses salariés

Représentée par Salesforce, SAP, Murex, Orange, Sage et Microsoft, le secteur des technologies de l'information / télécom truste 6 places dans le top 10. Équipées d'outils collaboratifs et de communication, ces grandes entreprises semblent s'être rapidement adaptées aux contraintes des nouvelles formes de travail, initiées à l'occasion du confinement de mars 2020.





Représentée par Salesforce, SAP, Murex, Orange, Sage et Microsoft, le secteur des technologies de l'information / télécom truste 6 places dans le top 10. Équipées d'outils collaboratifs et de communication, ces grandes entreprises semblent s'être rapidement adaptées aux contraintes des nouvelles formes de travail, initiées à l'occasion du confinement de mars 2020. Cocorico !

20 entreprises sur 25 sont françaises, et fortement implantées dans leur région. C'est le cas de Michelin (n°2) à Clermont Ferrand , Airbus (n°9) à Toulouse, Décathlon (n°6) et Leroy-Merlin (n°13) à Villeneuve-d'Ascq-Lille. Les salariés français plébiscitent une certaine culture d'entreprise, une gestion de projet ou des ressources humaines adaptées aux impératifs sociaux français, un ensemble de valeurs cohérent et en adéquation avec les attentes des salariés (peu importe la génération).





20 entreprises sur 25 sont françaises, et fortement implantées dans leur région. C'est le cas de Michelin (n°2) à , Airbus (n°9) à Toulouse, Décathlon (n°6) et Leroy-Merlin (n°13) à Villeneuve-d'Ascq-Lille. Les salariés français plébiscitent une certaine culture d'entreprise, une gestion de projet ou des ressources humaines adaptées aux impératifs sociaux français, un ensemble de valeurs cohérent et en adéquation avec les attentes des salariés (peu importe la génération). Les effets de la pandémie de la covid-19

Malgré la crise sanitaire, ayant impacté de larges pans de l'économie, tous les secteurs n'ont pas réagi de la même manière. La maison de luxe Hermès, en première ligne après le confinement en Chine, chute de la 2ème à la 15ème place. A l'inverse, le secteur aérien (Air France , n°12; Airbus, n°9), pourtant très touché également, conserve ses indices de satisfaction. De la même manière, Décathlon, pionnier français de la distribution d'équipement sportif a su accompagner ses salariés tout au long de l'année et gagne 18 places en 2021 pour se hisser à la 6ème place. A l'instar de son compatriote lillois, Leroy-Merlin (n°13) progresse de 10 places cette année.

Parmi les thèmes communs aux 25 Meilleurs Employeurs de France en 2021 figurent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les opportunités de carrière, les avantages sociaux, les salaires compétitifs, l'ambiance au sein des équipes ainsi que des dirigeants bienveillants et inspirants.

La méthodologie Glassdoor

Lorsqu'un employé soumet un avis au sujet de son employeur sur Glassdoor, il est invité à donner son opinion sur les avantages et les inconvénients à travailler dans cette entreprise et à donner des conseils à la direction. Les employés sont également priés de noter dans quelle mesure ils sont généralement satisfaits de leur employeur, de noter leur PDG, ainsi que de noter cinq attributs clés de leur lieu de travail, y compris les perspectives de carrière, la rémunération et les avantages, la culture et les valeurs, les dirigeants et l'équilibre travail/vie privée. En outre, les employés peuvent indiquer s'ils recommanderaient leur employeur à un ami et quelle est leur opinion sur les perspectives commerciales de l'employeur dans les six prochains mois.

Sur plus d'un million d'employeurs notés dans le monde, la note moyenne sur Glassdoor est de 3,5/5.

Les lauréats du Prix du Choix des Employés pour les Meilleurs Employeurs en 2021 en France sont déterminés au moyen d'un algorithme propriétaire de Glassdoor, en tenant compte de la quantité, de la qualité et de la cohérence des avis approuvés par Glassdoor, partagés par les employés basés en France entre le 22 octobre 2019 et le 19 octobre 2020. Les employeurs éligibles à ce prix doivent avoir reçu au moins 20 avis pendant la période d'admissibilité, pour chacun des huit attributs clés de l'environnement de travail (note générale de l'entreprise, opportunités de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, dirigeants, équilibre travail/vie privée, recommandation à un ami et perspectives commerciales de l'entreprise) pris en considération par l'algorithme du Prix. Pour davantage de simplicité, les notes sont affichées au dixième près, bien que les calculs s'étendent au-delà du millième pour déterminer le classement final. Le rapport complet de méthodologie peut être consulté et téléchargé ici : https://www.glassdoor.fr/Récompense/index.htm

LES GAGNANTS DE 2021: Tous les gagnants des 6 catégories de l'année sont disponibles sur les liens suivants :

100 Best Places to Work – U.S.

50 Best Small & Medium companies – U.S.

25 Best Places to Work – Canada

50 Best Places to Work – UK

25 Best Places to Work – France

25 Best Places to Work – Germany

COMMENTAIRES : Glassdoor met à disposition des citations et commentaires de salariés - sur simple demande auprès du service de presse.

À propos de Glassdoor

Glassdoor combine toutes les dernières offres d'emploi avec des millions d'avis et de conseils pour permettre aux chercheurs d'emploi de trouver facilement un poste qui leur convient parfaitement. Par conséquent, Glassdoor aide les employeurs à embaucher des candidats vraiment informés grâce à des solutions de recrutement efficaces, comme les produits de marque employeur. Lancé en 2008, Glassdoor dispose maintenant d'avis et d'informations sur plus d'un 1, 3 million d'entreprises dans plus de 190 pays. Pour plus d'informations, visitez glassdoor.fr.





"Glassdoor" et son logo sont des marques déposées de Glassdoor, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.glassdoor.com



SOURCE Glassdoor